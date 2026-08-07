Catania, rischio penalizzazione: fideiussione non presentata entro la scadenza

Il Catania verso una penalizzazione in classifica, la spiegazione e l’annuncio del club siciliano: «La società non rispetterà i tempi per la fideiussione»

Momento delicato per il Catania, che rischia una penalizzazione in classifica dopo non essere riuscito a presentare entro la scadenza prevista la fideiussione aggiuntiva richiesta.

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A comunicare la situazione è stata direttamente la società siciliana attraverso una nota ufficiale. Il club ha spiegato che alcune problematiche di natura tecnico-burocratica hanno impedito di completare la procedura nei tempi stabiliti, sottolineando anche come la scadenza sia stata anticipata di tre giorni in vista della gara di Coppa Italia contro il Vicenza.

Il comunicato del Catania

La società ha chiarito le ragioni del mancato rispetto del termine:

«I componenti del Consiglio di Amministrazione del Catania FC hanno annunciato con rammarico che la società non riuscirà a rispettare il termine previsto a causa di alcuni problemi tecnico-burocratici, legati anche all’anticipo di tre giorni della scadenza in vista della gara di Coppa Italia contro il Vicenza».

Il Consiglio di Amministrazione ha lavorato fino all’ultimo per cercare di completare l’iter, senza però riuscire a depositare la documentazione necessaria.

Nuova scadenza fissata al 10 agosto

L’attenzione del club è ora rivolta alla data del 10 agosto, inizialmente prevista come termine per la presentazione della fideiussione.

«Il CdA ha lavorato per accelerare la risoluzione delle problematiche e rispettare la scadenza, ma senza riuscire nell’intento. L’attenzione resta ora concentrata sul 10 agosto, termine originariamente previsto per la presentazione della fideiussione, per il quale il club sta continuando a lavorare senza sosta».

Il Catania punta dunque a regolarizzare la propria posizione entro quella data, pur essendo consapevole delle possibili conseguenze sportive legate al ritardo.

Il club si rivolge ai tifosi

Nella parte conclusiva della nota, la società ha riconosciuto la delicatezza della situazione e la delusione generata tra tifosi e ambiente.

«La società è consapevole che il mancato rispetto della scadenza odierna non rappresenta la risposta che i cittadini di Catania, i tifosi rossazzurri e il calcio italiano si aspettavano. Nel corso della procedura, tuttavia, sono emersi diversi imprevisti e impedimenti che non hanno consentito di anticipare i tempi necessari per il deposito della fideiussione».

Le prossime ore saranno quindi decisive per capire l’entità delle eventuali sanzioni e soprattutto se il Catania riuscirà a completare regolarmente la procedura entro il nuovo termine indicato.