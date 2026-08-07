Messi e l’Argentina, Tapia sulla Copa América 2028: «È una scelta personale»

Argentina, nessuna pressione su Messi per il futuro: la leggenda dell’Albiceleste si ritira dalla Nazionale o parteciperà alla Copa America?

Il futuro di Lionel Messi con la maglia dell’Argentina resta ancora tutto da definire. Dopo il Mondiale 2026, concluso dall’Albiceleste con la sconfitta per 1-0 ai supplementari contro la Spagna in finale, il capitano non ha ancora sciolto le riserve sulla propria presenza alla Copa América 2028.

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A fare chiarezza è stato il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia, che ha assicurato come la federazione non abbia alcuna intenzione di mettere pressione al fuoriclasse dell’Inter Miami. La decisione verrà lasciata interamente nelle mani del giocatore.

Tapia lascia la decisione a Messi

Intervistato da TyC Sports, il numero uno dell’AFA ha spiegato che soltanto Messi potrà stabilire se proseguire o meno la propria avventura internazionale.

«È una scelta personale».

Nonostante i 39 anni, Messi ha continuato a essere determinante anche durante l’ultimo Mondiale, chiuso con otto gol e quattro assist e con un ruolo centrale nel cammino dell’Argentina fino alla finale.

Il presidente dell’AFA elogia Messi

Tapia ha sottolineato come età e futuro non debbano mettere in secondo piano il rendimento ancora elevatissimo del capitano argentino.

«Mi è piaciuto vederlo in campo; è stato il punto di riferimento di questi Mondiali, proprio come lo è stato in ogni competizione a cui ha partecipato. Deve sentirsi pronto. Nel 2022 non sapevamo se avrebbe giocato nel 2026. Ha detto che avrebbe affrontato la situazione “una partita alla volta” e lo abbiamo visto al suo meglio, se non addirittura al massimo della forma».

Il curriculum di Messi con l’Albiceleste rimane straordinario. In 207 presenze ha realizzato 125 gol, conquistando la Copa América 2021 e 2024 e soprattutto la Coppa del Mondo 2022.

Copa América 2028, l’Argentina aspetta Messi

La federazione argentina intende quindi concedere al proprio capitano tutto il tempo necessario per valutare le condizioni fisiche e le motivazioni in vista del prossimo grande appuntamento continentale.

Tapia preferisce concentrarsi sul presente e sulla possibilità di continuare a vedere Messi in campo, senza trasformare ogni convocazione in un interrogativo sul ritiro.

«Dovremmo essere orgogliosi di lui», ha detto Tapia riferendosi al capitano dell’Inter Miami. «Che possa continuare a divertirsi giocando a calcio, che noi possiamo goderci il suo gioco e che possa prendere la decisione che ritiene giusta».

La porta della Nazionale argentina resta dunque completamente aperta: l’ultima parola sulla Copa América 2028 spetterà esclusivamente a Messi.