Gabriel Jesus Napoli, l’agente Branchini nel ritiro azzurro: nuovi segnali per l’attaccante dell’Arsenal

Napoli, Gabriel Jesus resta un nome caldo per l’attacco: la visita del suo agente nel ritiro dei partenopei è un indizio? Ecco cosa succede

Il Napoli continua a lavorare per ridisegnare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Se Rasmus Hojlund rappresenta un punto fermo, il futuro di Romelu Lukaku appare più incerto, mentre Lorenzo Lucca resta un profilo da valutare in uscita.

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In questo scenario, nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell’Arsenal che potrebbe lasciare Londra nel corso di questa sessione di mercato.

Branchini nel ritiro del Napoli

A rendere ancora più interessante la pista è stata la presenza di Giovanni Branchini nel ritiro azzurro di Castel di Sangro. Come riferito da Sky Sport, il noto procuratore cura gli interessi sia di Gabriel Jesus sia dello stesso Allegri.

Il tecnico del Napoli apprezza da tempo le caratteristiche dell’attaccante brasiliano e lo aveva già valutato in passato. La visita di Branchini potrebbe quindi rappresentare un’occasione per approfondire anche la situazione del giocatore e verificare eventuali margini per un’operazione.

La situazione di Gabriel Jesus

Gabriel Jesus è legato all’Arsenal da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Un trasferimento a titolo definitivo appare quindi una soluzione più semplice rispetto a un prestito, che richiederebbe prima un rinnovo con i Gunners.

Per permettere al Napoli di affondare il colpo, però, potrebbero essere necessarie alcune uscite. Su Lukaku resta forte l’interesse dell’Atlanta United, mentre Lucca potrebbe lasciare nuovamente il club dopo il prestito vissuto nella seconda parte della scorsa stagione al Nottingham Forest.

Le parole di Branchini

Intercettato da Videoinformazioni.com, Branchini ha però frenato sulle possibili interpretazioni legate alla sua presenza nel ritiro azzurro.

«Io e Allegri ci siamo sentiti, sono arrivato oggi per venire a trovarlo. Lui sta lavorando bene ed è contento di tutto. Ha sempre avuto una buona opinione della squadra ed è soddisfatto del lavoro. Gabriel Jesus? Non ho parlato con Allegri di lui. Gabriel Jesus in azzurro se partono Lukaku e Lucca davanti? I se nel mio lavoro contano pochissimo, tanto quanto invece contano per voi giornalisti. Dal mio punto di vista è meglio non parlare di ipotesi».

La pista resta dunque da monitorare, con il futuro dell’attacco del Napoli ancora strettamente legato alle possibili cessioni.