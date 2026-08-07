Manchester City al lavoro sulla mediana: si prova per Enzo Fernández, attenzione anche alla possibilità Bouaddi

Il Manchester City si prepara a una fase di profonda trasformazione in mezzo al campo, complice la sempre più probabile partenza di Rodri, eletto miglior giocatore dell’ultimo Mondiale e ormai vicino al Barcellona. La società inglese, consapevole dell’impatto che avrebbe la perdita del suo regista, sta lavorando su più fronti per garantire a Enzo Maresca una mediana competitiva e all’altezza delle ambizioni del club.

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Il primo tassello è già stato inserito con l’arrivo ufficiale di Elliot Anderson, ma il vero nodo riguarda il sostituto di Rodri. Il nome in cima alla lista è quello di Enzo Fernández, considerato dal City e dal suo allenatore il profilo ideale per raccogliere l’eredità del centrocampista spagnolo. Il tentativo verrà fatto, ma la trattativa con il Chelsea si preannuncia complessa: il club londinese non ha alcuna intenzione di facilitare l’uscita di un giocatore acquistato a peso d’oro e ancora centrale nel progetto tecnico. Servirà una proposta economica molto alta e una strategia negoziale capace di convincere i Blues a sedersi realmente al tavolo.

Parallelamente, il Manchester City ha avviato i primi contatti per Ayyoub Bouaddi, una delle rivelazioni dell’ultimo Mondiale con il Marocco. Il centrocampista ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma il City si è mosso con anticipo per capire la fattibilità dell’operazione e i margini per arrivare a un accordo. Bouaddi rappresenta un investimento di prospettiva, un profilo giovane e dinamico che potrebbe crescere rapidamente in un contesto tecnico di altissimo livello come quello di Manchester.

In questo scenario, la società inglese si trova a gestire un equilibrio delicato: da un lato la necessità di sostituire un leader tecnico come Rodri, dall’altro la volontà di costruire un centrocampo che possa garantire continuità e futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il progetto di Maresca e quali saranno i nuovi volti chiamati a guidare il City nella stagione che sta per cominciare.