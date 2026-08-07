Juventus, Bremer allontana l’addio: «Non ho chiesto di essere ceduto». Poi fissa gli obiettivi

Gleison Bremer giura fedeltà alla Juventus e guarda al futuro: l’intervista del difensore brasiliano alla Gazzetta dello Sport

Gleison Bremer respinge con decisione le voci relative a un possibile addio alla Juventus. Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano ha chiarito la propria posizione sul futuro, parlando anche delle ambizioni della squadra allenata da Luciano Spalletti e delle sue attuali condizioni fisiche.

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Dopo un periodo complicato, Bremer vuole tornare protagonista in bianconero e contribuire alla crescita di una Juventus intenzionata a riavvicinarsi ai massimi livelli.

Bremer esclude una richiesta di cessione

IL FUTURO ALLA JUVENTUS – «Io non ho chiesto alla Juve di essere ceduto, soprattutto in un momento di difficoltà sia per il club che per me. Non mi verrebbe mai in mente di farlo, sarebbe come scappare. Se un giorno mi separerò da questo club, magari quando sarò più in là con gli anni, uscirò a testa alta dalla porta principale».

Parole nette quelle del centrale brasiliano, che ha quindi escluso di aver manifestato alla società la volontà di cambiare squadra. Bremer vuole continuare il proprio percorso a Torino e lasciare eventualmente il club soltanto in futuro e alle giuste condizioni.

Gli obiettivi della Juventus secondo Bremer

Il difensore ha poi chiarito alcune dichiarazioni passate relative alle ambizioni personali e della squadra, sottolineando la volontà di tornare a competere per traguardi importanti.

LE AMBIZIONI – «Mi piace chiarire un punto, perché non ho mai detto certe cose cercando una scusa per andare via; al contrario, provavo a rappresentare la mia ambizione e non mi accontento di chiudere la carriera con una Coppa Italia in bacheca. Voglio di più e voglio che la Juventus torni ad alti livelli che le competono. Come ha detto Spalletti, siamo ancora un po’ lontani da questo obiettivo ma stiamo mettendo dei mattoncini importanti per il futuro: Kolo Muani, Alajbegovic… E scommetto anche sul mio amico Douglas Luiz, ha qualità da vendere e le dimostrerà».

Bremer ha quindi citato Kolo Muani, Alajbegovic e Douglas Luiz come elementi sui quali costruire il futuro bianconero.

Le condizioni fisiche di Bremer

Spazio infine al precampionato e alla situazione atletica del brasiliano, che ha iniziato la preparazione più tardi rispetto a diversi compagni.

LA CONDIZIONE FISICA – «Io sto bene, ovviamente non sono ancora al top della forma perché ho cominciato la preparazione più tardi rispetto agli altri – racconta il difensore a La Gazzetta dello Sport – ma tornerò presto in condizione e sento che abbiamo la squadra giusta per fare un campionato importante».

La fiducia, dunque, non manca. L’obiettivo di Bremer è recuperare rapidamente la migliore condizione e diventare nuovamente uno dei punti di riferimento della Juventus nella nuova stagione.