Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Vinicius Junior: contratto fino al 2032

Vinicius Junior rinnova con il Real Madrid: dopo una lunga trattativa i Blancos blindalo la propria stella con un prolungamento fino al 2032

Il Real Madrid blinda uno dei principali protagonisti del proprio progetto sportivo. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Ousmane Diomandé, il club spagnolo ha annunciato anche il rinnovo del contratto di Vinicius Junior, che continuerà a indossare la maglia dei Blancos fino al 30 giugno 2032.

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L’attaccante brasiliano prolunga così il proprio legame con la società nella quale è arrivato nel luglio del 2018, quando aveva appena 18 anni. Nel corso delle sue otto stagioni a Madrid, Vinicius è diventato un elemento fondamentale della squadra, contribuendo alla conquista di numerosi trofei nazionali e internazionali.

I numeri di Vinicius con i Blancos

Il brasiliano ha totalizzato 375 presenze e realizzato 128 gol con il Real Madrid. Nel suo palmarès figurano complessivamente 14 titoli, tra cui due Champions League, tre campionati spagnoli e una Coppa del Re.

Particolarmente importante è stato il suo contributo nelle finali di Champions vinte nel 2022 contro il Liverpool a Parigi e nel 2024 a Londra. In entrambe le occasioni Vinicius ha lasciato il segno, confermandosi decisivo nei momenti più importanti.

Il comunicato ufficiale del Real Madrid

Il club ha celebrato il rinnovo attraverso una nota ufficiale:

«Real Madrid C. F. e Vinicius Jr. hanno concordato l’aggiornamento del contratto del nostro giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2032.

Vinicius Jr. ha raggiunto il Real Madrid a luglio 2018, all’età di 18 anni. Nelle sue otto stagioni difendendo la nostra maglia, ha giocato 375 partite, segnando 128 gol e vincendo 14 titoli: 2 Champions League, 3 Coppe del Mondo, 2 UEFA Super Cup, 3 League, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe di Spagna. La sua contribuzione a tutti questi titoli è stata fondamentale a causa della sua gioco, assist, e gol, inclusi quelli che ha segnato nelle ultime due finali della Champions League vinte dal Real Madrid: la 14ª (Parigi, 2022) e la 15ª (Londra, 2024).

Durante questa fase con il Real Madrid, Vinicius ha vinto il premio FIFA Best Player 2024, è stato nominato il Golden Ball della FIFA Intercontinental Cup 2024, Best Player della Champions League 2023-2024, Golden Ball della Coppe del Mondo 2022, e Best Young Player della Champions League 2021-2022, 2022-2023, e 2023-2024.

È stato incluso anche nella FIFA World XI (2024), due volte nella FIFA FIFPro World11 (2023 e 2024), e tre volte nella Best Team della Champions League 2021-2022, 2022-2023, e 2023-2024.

Vinicius Jr. è diventato uno dei giocatori più importanti di uno dei periodi più di successo nella nostra storia».

Il Real Madrid punta ancora su Vinicius

Con il rinnovo fino al 2032, il Real Madrid conferma la volontà di costruire il proprio futuro attorno a Vinicius Junior, ormai considerato uno dei simboli del club e uno dei calciatori più rappresentativi del panorama internazionale.