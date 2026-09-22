Venezia, il tecnico Stroppa confermato sulla panchina

Il club lagunare, dopo tre giorni di riflessione, sceglie la continuità: il tecnico avrà a disposizione la sosta per invertire la rotta prima della trasferta di Bergamo

Il Venezia andrà avanti con Giovanni Stroppa, tecnico lodigiano artefice della promozione in Serie A nella scorsa stagione. Il club arancioneroverde ha scelto di confermare il proprio allenatore in un momento particolarmente delicato, dopo le prime cinque sconfitte consecutive in campionato e l’ultimo posto in classifica.

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Tre giorni di riflessione dopo il ko con la Lazio

Come raccontato nei giorni scorsi, erano in corso valutazioni da parte della società sulla posizione di Stroppa, con il nome di Igor Tudor circolato tra le possibili alternative in caso di cambio in panchina. Dopo tre giorni di riflessione, seguiti alla sconfitta interna contro la Lazio, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico anche dopo la sosta per le Nazionali, comunicando la scelta con una nota stringata: “Il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia”.

Obiettivo: i primi punti stagionali contro l’Atalanta

Al momento gli arancioneroverdi sono ultimi in Serie A, ancora a secco di punti dopo cinque giornate, e cercano i primi risultati utili stagionali.

La lunga sosta per gli impegni delle Nazionali rappresenta quindi un’occasione importante per Stroppa, che avrà tre settimane per lavorare sugli aspetti tattici e psicologici della squadra, oltre a recuperare alcuni calciatori attualmente infortunati, tra cui Bašić e Bella-Kotchap. Il primo banco di prova per verificare l’effetto della conferma sarà la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma lunedì 12 ottobre.

