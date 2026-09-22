Juventus, contatti in corso con Neto: è lui la scelta

I bianconeri provano a chiudere per il ritorno del portiere che ha già vestito la maglia della Vecchia Signora tra il 2015 e il 2017: per Radu è ancora presto, per il futuro resta Palmisani

Da ormai diversi giorni, dopo il grave infortunio di Kamil Grabara, la Juventus si muove sul mercato degli svincolati alla ricerca di un portiere. L’ipotesi che prende sempre più piede è quella del ritorno di Neto, brasiliano classe 1989 che ha già difeso i pali bianconeri tra il 2015 e il 2017. Proprio in queste ore il club sta provando a chiudere l’operazione: sono in corso i contatti per definire il suo approdo a Torino. Lo riferisce Di Marzio.

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Perché Neto

Il grave infortunio al ginocchio subito da Grabara, che lo terrà fuori per l’intera stagione, ha aperto riflessioni importanti all’interno della dirigenza bianconera. La Juventus sa che Carlo Pinsoglio, che in nove anni ha collezionato appena sei presenze, non può rappresentare l’unica alternativa a Guglielmo Vicario, portiere titolare arrivato in estate dal Tottenham. Serve un profilo di esperienza e dai costi contenuti: un usato sicuro, capace di garantire tranquillità in caso di necessità. Neto risponde a questi requisiti, anche perché conosce già l’ambiente bianconero.

Radu ancora acerbo, si lavora su Palmisani per il futuro

Per l’Under 23, Riccardo Radu, classe 2007 e attuale titolare della Next Gen, il passo verso la prima squadra viene considerato ancora prematuro, pur restando nei radar della società per il futuro. Diverso il discorso per Lorenzo Palmisani, portiere del Frosinone fresco di rinnovo fino al 2031: su di lui la Juventus continua a lavorare in ottica prospettica, valutando un possibile investimento nelle prossime sessioni di mercato.