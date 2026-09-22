Okoli voleva tornare in Italia, l’agente svela tutto: «Il Leicester chiedeva troppo»

Alessandro Barison, agente di Caleb Okoli, ha raccontato a Radio Amore il mancato ritorno in Serie A del difensore ex Atalanta

Il futuro di Caleb Okoli avrebbe potuto riportarlo in Italia durante l’ultima sessione di mercato. Il difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, trasferitosi al Leicester nel 2024, ha vissuto la doppia retrocessione con le Foxes e avrebbe gradito una nuova esperienza lontano dall’Inghilterra.

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A raccontare i retroscena della trattativa è stato il suo agente Alessandro Barison, intervenuto ai microfoni di Radio Amore. Il procuratore ha spiegato come le richieste economiche del Leicester abbiano impedito il ritorno del suo assistito in Italia, nonostante l’interesse manifestato da diversi club europei.

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IL MANCATO RITORNO IN ITALIA – «Voleva tornare in Italia, ma non siamo riusciti e non per colpa nostra: il Leicester voleva un esborso abbastanza importante e nessuna società offriva tale cifra. Lo volevano tutte in prestito, sia in Italia, sia in Spagna che in Germania. Lui è un professionista ed è felice di essere rimasto anche se voleva cambiare categoria».

Barison si è poi soffermato sulla situazione del Napoli, confrontandone la profondità della rosa con quella dell’Inter di Chivu.

NAPOLI E INTER – «Il Napoli è partito in ritardo, nel senso che secondo me gli manca in maniera evidente qualcosa in attacco: non ha un sostituto all’altezza di Rasmus Hojlund, come invece lo può avere l’Inter che ha una rosa più ampia. La squadra di Chivu è compatta ed ha fatto acquisti mirati, anche se sta prendendo troppi goal».

Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per un’analisi di Roma, Lazio e Milan, tre squadre protagoniste di percorsi differenti in questo avvio di stagione.

ROMA E GASPERINI – «Conosciamo tutti Gasperini, come trasforma le sue squadre. Ha un ottimo attaccante e ottimi giocatori alle sue spalle. Farà tanti goal Malen come tutta la Roma».

LAZIO E GATTUSO – «La Lazio è una sorpresa, ma Gattuso lo conosciamo, è un tecnico di carattere e tira fuori energie dai suoi. Poi ha trovato in Frattesi un uomo gol».

MILAN E AMORIM – «Il Milan infine è una squadra in rodaggio, deve ancora trovare i titolari, ma Amorim può fare bene».

Dalle difficoltà incontrate sul mercato da Okoli fino al giudizio sulle principali protagoniste della Serie A, Barison ha così tracciato un quadro ampio dell’attuale momento del calcio italiano.