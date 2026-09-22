Totti racconta il possibile ritorno in Serie A: «Mi volevano Genoa e Como, ma non potevo tradire la Roma»

Nel libro “Oltre” l’ex capitano giallorosso svela retroscena sulla tentazione di tornare in campo a 48 anni e sulla scelta finale di dire no

Francesco Totti torna a raccontarsi e lo fa attraverso il suo nuovo libro “Oltre”, edito da Cairo Editore. L’ex capitano della Roma ha affidato al volume diversi episodi della sua vita, tra curiosità, riflessioni personali e retroscena inediti. Tra i capitoli più sorprendenti c’è quello dedicato alla possibilità concreta di un ritorno in Serie A a quasi cinquant’anni.

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Totti ha infatti raccontato di aver ricevuto proposte da due club del massimo campionato, Genoa e Como, dopo alcune dichiarazioni nate inizialmente come semplice battuta.

IL RITORNO IN CAMPO – La provocazione diventa realtà

L’ex numero 10 ha spiegato come l’idea sia nata quasi per gioco. Durante le interviste aveva scherzato sulla possibilità di tornare a giocare, ma quelle parole hanno attirato l’attenzione di alcuni club.

LA BATTUTA CHE HA CAMBIATO TUTTO

«Sono pronto per tornare».

Una frase detta con leggerezza che, però, ha spinto qualcuno a pensare davvero a un possibile rientro: «Francesco, se sei pronto, allora torna per davvero».

Totti ha raccontato di aver iniziato a prepararsi seriamente, aumentando il lavoro fisico e modificando anche le proprie abitudini: allenamenti in palestra, sedute con il fisioterapista e maggiore attenzione all’alimentazione.

GENOA E COMO – Le proposte per tornare in Serie A

Il primo contatto è arrivato dal Genoa, con i dirigenti rossoblù che avrebbero parlato direttamente con l’ex calciatore per capire la sua disponibilità.

LA PROPOSTA DEL GENOA

«Ma allora, la vuoi fare o no questa nuova esperienza?».

Totti ha raccontato di aver preso tempo per valutare la possibilità e di essersi sottoposto a un percorso di preparazione molto intenso: «Ho preso del tempo per decidere e, prima di dare una risposta, ho cominciato a lavorare duramente. Proprio tanto».

Il fascino di Marassi aveva rappresentato un elemento importante nella riflessione, anche per il legame con l’ultima partita disputata con la maglia della Roma proprio contro il Genoa.

LA SCELTA FINALE – Il legame con la Roma ha prevalso

Nonostante la tentazione e la convinzione di poter ancora dare qualcosa sul campo, Totti ha spiegato che alla fine il fattore decisivo è stato il rapporto con la Roma.

IL DUBBIO SULLA MAGLIA DA INDOSSARE

«Frà, ma che stai a fà? Certi giorni me lo chiedevo, altri ero più ottimista, non sapevo bene cosa mi avrebbe riservato il futuro».

L’ex capitano giallorosso ha ammesso che fisicamente si sentiva ancora in grado di competere, ma il legame con il club della sua vita ha avuto un peso maggiore.

IL RISPETTO PER LA ROMA

«La Roma era il punto. Non il problema, non lo sarà mai. Un tradimento sportivo non ha età, che siano 18 o 48 anni».

Una scelta di cuore che ha chiuso definitivamente la possibilità di rivedere Francesco Totti protagonista in Serie A dopo il ritiro.