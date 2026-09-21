Frosinone, Palmisani blindato: rinnovo fino al 2031

Il portiere classe 2004 Palmisani, MVP della vittoria per 2-0 sui lariani con 7 parate, prolunga il contratto per altri cinque anni

Dopo l’ottima prestazione messa in campo contro il Como di Cesc Fabregas, il Frosinone blinda uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio: Lorenzo Palmisani ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il club ciociaro per altri cinque anni, fino al 30 giugno 2031. A darne l’annuncio in diretta ai microfoni di Radio Sportiva è stato il direttore sportivo Renzo Castagnini, confermando la volontà della società di puntare forte sul giovane portiere per il presente e per il futuro.

Una prova da protagonista assoluto

Il rinnovo arriva a stretto giro dalla vittoria per 2-0 sul Como, nella quale Palmisani è stato eletto MVP del match grazie a sette parate, cinque delle quali giudicate decisive. Per l’estremo difensore, originario di Alatri e con un passato nelle giovanili gialloazzurre, si tratta di giorni particolarmente intensi: alla firma sul nuovo accordo si aggiungono la convocazione nell’Under 21 di Carmine Gautieri e le crescenti attenzioni di mercato, con la Juventus tra i club che ne seguono con interesse la crescita.

Una mossa strategica per il futuro

Oltre al legame affettivo con la maglia gialloazzurra, l’operazione rappresenta anche una scelta di natura economica: blindando il proprio portiere con un contratto lungo, il Frosinone si mette al riparo da eventuali assalti nelle prossime sessioni di calciomercato, valorizzando allo stesso tempo un giocatore considerato centrale nel progetto tecnico del club.

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COMUNICATO – “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Lorenzo Palmisani. Il portiere classe 2004 ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Palmisani, cresciuto nel settore giovanile e protagonista di un’importante crescita in Prima Squadra”.