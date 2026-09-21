Bologna, retroscena Skorupski: il club aveva già deciso la cessione del portiere in estate. Cos’è successo

La società rossoblù aveva programmato un cambio tra i pali, ma il mercato ha modificato i piani iniziali legati all’estremo difensore polacco

La situazione di Lukasz Skorupski resta uno dei temi più delicati in casa Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club rossoblù aveva già maturato in estate la decisione di separarsi dal portiere polacco, valutando un cambio di gerarchie tra i pali.

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La società aveva programmato l’arrivo di un nuovo estremo difensore, con Wladimiro Falcone e Ivan Provedel tra i profili presi in considerazione. Il piano iniziale prevedeva inoltre Federico Ravaglia come secondo portiere e la cessione in prestito di Massimo Pessina, destinato a trovare maggiore spazio altrove.

Skorupski, il mercato cambia gli scenari

Le dinamiche estive hanno però modificato i programmi del Bologna. Ravaglia, infatti, avrebbe chiesto la cessione dopo non aver accettato il ruolo da vice prospettato dalla società, costringendo il club a rivedere le proprie strategie.

Nel frattempo Skorupski avrebbe manifestato la volontà di rispettare il contratto con il Bologna. La società, pur avendo inizialmente valutato l’addio del portiere, ha quindi scelto di non interrompere il rapporto con un giocatore che negli anni è diventato un riferimento dello spogliatoio rossoblù.

Gli errori e la concorrenza di Pessina

A rendere ancora più delicata la situazione sono stati alcuni episodi recenti che hanno coinvolto il portiere polacco. Skorupski è stato protagonista di due errori sul campo e di un episodio fuori dal terreno di gioco, quando non si sarebbe presentato alla riunione tecnica prima della sfida contro il Napoli.

Per motivi legati alla composizione della lista, il Bologna ha deciso di trattenere Pessina, che ora potrebbe rappresentare una soluzione concreta per il ruolo di titolare. Le gerarchie della porta rossoblù restano quindi da definire, con Skorupski chiamato a riconquistare spazio e fiducia dopo un’estate caratterizzata da scenari differenti.