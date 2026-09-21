Inghilterra, Cole Palmer alza bandiera bianca: il Chelsea e Tuchel valutano l’assenza in Nazionale

Il talento dei Blues potrebbe saltare gli impegni internazionali per la gestione dei carichi, mentre restano dubbi anche su Rashford e Mainoo

Brutte notizie per Thomas Tuchel e per la Nazionale inglese: Cole Palmer potrebbe non prendere parte ai prossimi impegni dei Tre Leoni. La lista dei convocati è stata appena ufficializzata, ma il commissario tecnico potrebbe essere costretto a intervenire a causa delle condizioni fisiche di alcuni giocatori.

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L’Inghilterra si prepara ad affrontare una serie di sfide importanti in Nations League contro Spagna, Croazia e Repubblica Ceca, ma il tecnico tedesco deve fare i conti con alcune situazioni da monitorare. Tra queste spicca proprio quella di Palmer, rientrato nel gruppo della Nazionale dopo aver saltato gli ultimi Mondiali.

Palmer, il Chelsea valuta la gestione del minutaggio

Secondo quanto riportato da The Athletic, il centrocampista offensivo del Chelsea non dovrebbe aggregarsi alla selezione inglese durante la prossima pausa internazionale. Alla base della possibile rinuncia ci sarebbe la volontà di gestire il suo carico di lavoro, evitando una serie di partite troppo ravvicinate dopo il calendario intenso affrontato con il club.

Una decisione che rappresenterebbe un’assenza importante per Tuchel, che aveva scelto di puntare nuovamente sul talento classe 2002 per i prossimi appuntamenti della Nazionale. Palmer era infatti tornato tra i convocati con l’obiettivo di rappresentare una delle principali risorse offensive dell’Inghilterra.

Dubbi anche per Rashford e Mainoo

La situazione di Palmer non sarebbe però l’unica preoccupazione per il commissario tecnico inglese. Restano infatti da valutare anche le condizioni di Marcus Rashford e Kobbie Mainoo, entrambi giocatori del Manchester United.

I due calciatori saranno sottoposti a ulteriori valutazioni prima dell’inizio del raduno, con Tuchel che potrebbe quindi dover modificare la lista inizialmente comunicata.

L’Inghilterra si prepara dunque a una finestra internazionale particolarmente impegnativa, con tre gare di alto livello contro Spagna, Croazia e Repubblica Ceca. Le prossime ore saranno decisive per capire quali giocatori saranno effettivamente a disposizione del tecnico e se arriveranno nuove convocazioni per sostituire eventuali assenti.