Moviola Juve Atalanta, rabbia per l’episodio Rowe-Kalulu! Sarri: «Aboliamo il VAR!», Ederson: «Con la tecnologia non si può sbagliare». La ricostruzione

Moviola Juve Atalanta, Dea furiosa per l’episodio Rowe-Kalulu che non ha portato al calcio di rigore. Cosa è successo

Il successo della Juventus sull’Atalanta per 2-0 — firmato dalle marcature di Francisco Conceição e Bremer — lascia dietro di sé strascichi pesanti sul piano arbitrale. Al centro delle polemiche nate durante il match c’è la direzione di gara del fischietto Luca Zufferli, finita sotto la lente d’ingrandimento per un controverso episodio da moviola avvenuto nella prima frazione di gioco che ha mandato su tutte le furie il club bergamasco.

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L’episodio chiave: la trattenuta di Kalulu su Rowe al 31′

L’episodio clou del match si verifica al minuto 31: l’attaccante della Dea Rowe riesce a prendere il tempo e a sgusciare via a Pierre Kalulu, ma il difensore bianconero lo trattiene tirandolo per la maglia dentro l’area di rigore. Nonostante il grande rischio corso dal francese e una trattenuta visibile, Zufferli valuta il contatto non punibile con il calcio di rigore, lasciando correre tra le proteste. L’assenza di un richiamo da parte del VAR per una on-field review ha scatenato la furia della dirigenza e dello staff orobico per un penalty apparso solare.

Le reazioni nel post-gara: la rabbia di Ederson e l’attacco di Sarri

Nel dopopartita, i tesserati dell’Atalanta non hanno nascosto la propria amarezza per il mancato intervento della tecnologia. Il centrocampista Ederson ha commentato duramente la decisione: «Avendo la tecnologia non si può sbagliare. Potendo rivedere un’azione del genere, che ti trattiene la maglia per due metri, non si può sbagliare. Con il VAR si può far qualcosa di meglio». Ancor più perentorio è stato l’intervento di mister Maurizio Sarri, che ha messo in discussione l’utilità dello strumento: «Bisogna abolire il VAR. Se non lo si chiama per una trattenuta del genere va abolito e si avanti con le sensazioni dell’arbitro. Mi è sembrato abbastanza palese, uno al VAR un minimo di occhiata la deve dare. Ma se si torna al calcio deciso dagli arbitri io son contento».

La gestione dei cartellini e i gol regolari

Nella gestione disciplinare complessiva di Zufferli si segnala anche una sbavatura al 38′, quando l’arbitro ha graziato Ederson risparmiandogli un giallo solare per un fallo tattico su Kolo Muani. Giuste invece le ammonizioni comminate a Kristensen (17′), Conceição (22′) e Kessie (43′). Nessuna obiezione infine sulle due reti della Juventus, entrambe nate da azioni regolari.