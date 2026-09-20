Pagelle Juventus Atalanta: Kolo Muani rinato, Conceicao scheggia impazzita, delude Krstovic. I VOTI

Pagelle Juventus Atalanta: tutte le valutazioni ai giocatori in campo nella sfida della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI

La Juventus di Luciano Spalletti ritrova il successo in Serie A e riscatta la sconfitta rimediata una settimana fa contro il Sassuolo. I bianconeri superano 2-0 l’Atalanta all’Allianz Stadium, dando continuità anche in campionato alla vittoria ottenuta in Europa League contro il NEC.

La sfida resta equilibrata per buona parte del primo tempo, con poche occasioni da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio è Conceiçao, bravo a farsi trovare pronto sul suggerimento basso di Celik: il portoghese controlla e con il sinistro batte Carnesecchi, firmando il vantaggio juventino.

L’Atalanta prova a reagire costruendo gioco e protestando anche per un possibile calcio di rigore dopo una trattenuta di Kalulu in area, ma l’arbitro Zufferli e la sala VAR decidono di non intervenire.

Juventus-Atalanta, Bremer chiude i conti nella ripresa

Nella ripresa la squadra di Sarri aumenta la pressione e sfiora il pareggio. Vicario è decisivo sulla conclusione di Rowe, mentre Kolo Muani salva sulla linea un colpo di testa di Kristensen destinato in rete.

Nel momento migliore della Dea arriva però il raddoppio della Juventus: protagonista Bremer, che svetta sul calcio d’angolo battuto da Zhegrova e firma il 2-0 con un colpo di testa potente e preciso.

La partita si chiude di fatto al 77’, anche se Carnesecchi evita il tris opponendosi a Kolo Muani. La Juventus arriva così alla sosta per le Nazionali con 10 punti in classifica, mentre l’Atalanta incassa la terza sconfitta consecutiva.

Tra i bianconeri brillano Bremer, decisivo in difesa e in zona gol, e Kolo Muani, prezioso anche senza trovare la rete. Per la Dea giornata difficile per De Ketelaere, Krstovic e Scalvini, battuto nel duello aereo che porta al secondo gol juventino.

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JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6.5; Kalulu 6, Bremer 7, Lucumi 6.5, Celik 7; McKennie 6.5 (86′ Woltemade sv), Douglas Luiz 6.5; Conceiçao 7 (72′ Zhegrova 6.5), Nico Gonzalez 6,5 (72′ Koopmeiners 6), Alajbegovic 6 (46′ Sarr 6.5); Kolo Muani 7 (89′ Kelly sv). All. Spalletti

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6; Bellanova 5.5, Scalvini 5, Kristensen 5.5, Bernasconi 5.5; Samardzic 5.5 (63′ Raspadori 5.5), Kessie 5.5 (73′ Gaetano 5.5), Ederson 5.5; De Ketelaere 5, Krstovic 5 (73′ Scamacca 5.5), Rowe 5.5 (84′ Elmas sv). All. Sarri