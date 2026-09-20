Pagelle Fiorentina Napoli, i voti ai protagonisti del match

Pagelle Fiorentina Napoli: tutte i voti ai giocatori in campo dopo la super sfida della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI

Pagelle Fiorentina Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5a giornata di Serie A 2026/27. Ecco le valutazioni:

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Due vittorie e un pareggio contro il Napoli: lo score di Paolo Vanoli da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina resta dunque immacolato. Il Napoli di Massimiliano Allegri va sotto e riesce a riprendere il match, trovando il primo pareggio stagionale ma faticando ancora a dare continuità ai propri risultati.

Tre pali e il gol di Gilmour

Nel primo tempo lo spettacolo non manca: tre legni colpiti e grandi parate divise tra David De Gea e Vanja Milinkovic-Savic precedono lo schema su calcio d’angolo, perfettamente disegnato dal vice di Allegri Cristian Landucci, che porta al gol di Billy Gilmour, il suo secondo centro assoluto in maglia azzurra.

La rimonta viola nella ripresa

La ripresa si apre con una Fiorentina votata all’attacco fin dai primi minuti, con la chiara volontà di riacciuffare il risultato. Si accendono Franco Mastantuono e Yeray Njie, ma è Jimenez a trovare il gol dell’1-1, complice anche la fortuna che spesso premia chi ci prova: il tiro del terzino sembrava velleitario, ma la deviazione di Rafa Marín lo trasforma in un pallone imprendibile per Milinkovic-Savic.

Occasioni nel finale, il portiere del Napoli super su Valdepeñas

Nel finale di gara non mancano altre emozioni: perfetta la risposta di Milinkovic-Savic sulla conclusione di Valdepeñas, mentre dall’altra parte De Gea si conferma insuperabile con due interventi felini sui neo entrati Neres e Favasuli, blindando il punto conquistato dai viola. Termina così 1-1 una sfida ricca di episodi e di occasioni da entrambe le parti, con Vanoli che continua il proprio ottimo avvio sulla panchina toscana e Allegri che deve ancora trovare la prima vittoria stagionale contro le big del campionato.

LE PAGELLE

FIORENTINA – De Gea 7; Jimenez 7, Dragusin 6,5, Ranieri 6 (85′ Pongracic sv), Viery 5 (46′ Valdepenas 6); Ndour 6, Fagioli 6,5, Atta 5,5 (66′ Pedro Goncalves 5,5); Mastantuono 6, Pellegrino 5,5 (66′ Beto 6), Njie 6 (80′ Gnonto sv).

NAPOLI – Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Rafa Marin 5,5, Olivera 6,5; Gilmour 6,5, Lobotka 6 (90′ Anguissa sv), De Bruyne 5,5; Politano 6,5 (73′ Favasuli 6,5), Hojlund 5,5 (58′ Lucca 5,5), Lang 5,5 (58′ Neres 6,5).