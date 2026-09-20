Moviola Fiorentina Napoli, l'episodio della sfida di Serie A

Moviola Fiorentina Napoli: gli episodi dubbi del match diretto da Doveri, valido per la 5ª giornata di Serie A 2026/27

L’episodio chiave della moviola del match Fiorentina Napoli, valido per la 5ª giornata della Serie A 2026/27. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

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MOVIOLA

Esplodono le polemiche nel finale del primo tempo della sfida tra Fiorentina e Napoli all’Artemio Franchi di Firenze. Al 39′, sul risultato di 1-0 per gli azzurri firmato da Gilmour, si è verificato un episodio da moviola che ha scatenato un polverone sui social.

Il contatto Dragusin-Hojlund

L’attaccante danese del Napoli Rasmus Hojlund è caduto in area dopo un contatto con il difensore della Fiorentina Radu Dragusin, lanciato a contrastarlo mentre il centravanti si involava verso la porta di David De Gea. L’arbitro Daniele Doveri ha lasciato proseguire l’azione nonostante le proteste dei giocatori campani, che chiedevano a gran voce un calcio di rigore per una presunta trattenuta. Nemmeno il VAR ha ritenuto necessario intervenire con una revisione al monitor.

Il contatto Njie-Rrahmani

Sempre nel corso del primo tempo si è registrato un altro episodio dubbio, questa volta nell’area di rigore difesa dal Napoli: un contatto aereo tra Yeray Njie, esterno offensivo della Fiorentina, e Amir Rrahmani, difensore azzurro. Per il moviolista di DAZN, Luca Marelli, non ci sono dubbi sulla dinamica dell’episodio: “Scontro casuale, non c’è assolutamente irregolarità”.

Una gara ricca di episodi

Il primo tempo, chiuso sull’1-0 per il Napoli grazie al gol di Gilmour su schema da calcio d’angolo, ha regalato dunque diversi spunti alla moviola, con le due panchine, guidate da Massimiliano Allegri per gli azzurri e da Paolo Vanoli per i viola, pronte a proseguire la battaglia anche nella ripresa.