Manu Koné da leggenda: doppietta storica all’Inter e notte da protagonista con la Roma. Perché è sua la copertina all’Olimpico

Manu Koné si è preso la copertina dell’Olimpico grazie alla sua doppietta in Roma Inter. Il francese ha tagliato un traguardo storico

È stata la serata della consacrazione per Manu Koné con la maglia della Roma. Il centrocampista francese ha firmato una prestazione da urlo nel pirotecnico 2-2 dello Stadio Olimpico contro l’Inter, trasformandosi nel protagonista assoluto del big match. Oltre alla bellezza e al peso specifico delle sue giocate, il mediano giallorosso ha impresso a fuoco il proprio nome nei libri di storia del club capitolino, eguagliando un traguardo condiviso soltanto con grandissime leggende del passato.

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Nella storia della Roma: l’incredibile record con i grandi del passato

Con le due reti messe a segno nei primi quarantacinque minuti di gioco, Koné è diventato infatti il quinto calciatore della storia della Roma in grado di realizzare almeno due gol nel primo tempo di una gara di Serie A contro l’Inter. Un’impresa riuscita prima di lui soltanto a icone dal calibro di Roberto Pruzzo (1980), Ciccio Graziani (1986), Abel Balbo (1995) e Francesco Totti (2013). La prova del francese ha evidenziato non soltanto straordinarie doti di corsa e inserimento, ma anche una freddezza e una lucidità da attaccante di razza negli ultimi sedici metri.

La dinamica della doppietta: inserimenti, fisicità e cinismo

La travolgente serata di Koné si è aperta ad appena cinque minuti dal fischio d’inizio: su un morbido traversone disegnato da Paulo Dybala, la sponda aerea di Molina ha spalancato la strada al centrocampista, impeccabile nel battere l’estremo difensore nerazzurro da posizione ravvicinata. Al 37′ è poi arrivato il raddoppio che ha fatto esplodere la tifoseria di casa: un’altra azione mossa dalla classe di Dybala, rifinita dal controllo di Mancini e congelata in rete proprio da Koné con un destro preciso, convalidato dopo un lungo silent-check del VAR per verificare la posizione di fuorigioco.

Nonostante la veemente reazione dell’Inter nella ripresa — guidata dalla doppietta di Lautaro Martinez che ha permesso alla squadra di Cristian Chivu di agganciare il pari —, lo show di Manu Koné resta la gemma più brillante della serata dell’Olimpico. La Roma si gode la crescita esponenziale del suo centrocampista, sempre più leader tecnico e carismatico della mediana giallorossa.