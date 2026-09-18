Raphinha: «Voglio chiudere la carriera al Barcellona»

Raphinha parla così del suo futuro: «La mia intenzione è di firmare un nuovo contratto con il Barcellona. Mi piacerebbe restare qui fino alla fine della carriera». Le parole

Raphinha ha le idee chiare sul proprio futuro. Ospite del programma “Tu Diràs” su RAC1, l’attaccante brasiliano ha ribadito la volontà di proseguire la propria carriera al Barcellona, arrivando a ipotizzare che sarà proprio lì a chiudere gli scarpini al chiodo. Una dichiarazione che arriva nel momento migliore della sua stagione: tra campionato e coppe europee ha già messo a segno 11 reti, risultando tra i giocatori più prolifici dei principali tornei continentali.

Il classe 1996 ha raccontato di aver firmato l’attuale accordo, in scadenza nel 2028, senza sapere come sarebbe arrivato fisicamente a quell’età. Visto però il rendimento mostrato in questo avvio di annata, si è detto pronto a valutare un ulteriore prolungamento del rapporto con i blaugrana, con l’obiettivo dichiarato di non vestire mai più un’altra maglia fino al termine della propria carriera. Le sue parole:

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PAROLE – «La mia intenzione è quella di continuare qui e firmare un nuovo contratto con il Barcellona. Mi piacerebbe restare in questo club fino al termine della mia carriera e poter essere un giocatore blaugrana fino a quando smetterò di giocare»

NUOVO CONTRATTO – «Quando ho firmato l’ultimo contratto, avevo davanti a me una scadenza che mi avrebbe portato ad avere 30 o 31 anni e non potevo sapere come sarei arrivato a quel momento. Ora, però, considerando il modo in cui ho iniziato questa stagione, penso di poter continuare a questi livelli ancora per diversi anni»

OBIETTIVO – «Sarei davvero felice di poter allungare il mio contratto. La mia speranza è quella di concludere qui la mia carriera, senza dover cercare una nuova squadra e senza andare a giocare altrove»