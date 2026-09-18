Nico Gonzalez verso il rinnovo con la Juventus: colloqui con gli agenti

La Juventus prepara il rinnovo di Nico Gonzalez: previsti colloqui con gli agenti durante la sosta per prolungare il contratto dell’argentino e alleggerire l’impatto dell’ammortamento sul bilancio bianconero

La Juventus lavora per blindare Nico Gonzalez. Durante la pausa per gli impegni delle nazionali sono previsti contatti diretti tra la dirigenza bianconera e gli agenti dell’attaccante argentino per discutere un possibile prolungamento dell’accordo attualmente in essere. La notizia è stata riportata dall’esperto di mercato Nicolò Schira, che ha svelato l’intenzione del club di valutare un’estensione fino al 2030 o al 2031.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

L’eventuale rinnovo avrebbe anche una valenza economica per la società piemontese: allungare la durata del contratto permetterebbe infatti di distribuire maggiormente nel tempo il peso dell’ammortamento del cartellino dell’argentino sul bilancio.

Dopo un periodo iniziale complicato, Nico Gonzalez è tornato al centro del progetto tecnico della Juventus e la società starebbe valutando la possibilità di consolidare il suo futuro a Torino. Le valutazioni sul prolungamento arrivano anche dopo il cambio di scenario attorno al giocatore, rimasto in bianconero nonostante le ipotesi di mercato della scorsa estate.

La pausa internazionale potrebbe quindi diventare un momento importante per gettare le basi di un nuovo accordo tra le parti.