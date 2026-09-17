Ludogorets, contatti con Giuseppe Iachini per la panchina: possibile nuova avventura all’estero per il tecnico italiano

Il club bulgaro valuta l’allenatore italiano dopo un buon avvio di campionato: per Iachini sarebbe un ritorno in panchina dopo l’esperienza al Bari

Nuova possibile opportunità all’estero per Giuseppe Iachini. L’allenatore italiano è finito nel mirino del Ludogorets, club bulgaro che ha avviato i primi contatti per affidargli la guida tecnica della squadra.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La società, protagonista di un ottimo inizio di stagione, vuole valutare il profilo dell’ex tecnico di numerose squadre italiane. Il Ludogorets, infatti, nelle prime 9 partite di campionato ha conquistato 23 punti, confermandosi ai vertici della classifica e alla ricerca di un progetto in grado di consolidare i risultati ottenuti.

Per Iachini si tratterebbe di una nuova esperienza lontano dall’Italia dopo una lunga carriera sulle panchine della Serie A e della Serie B. L’ultima avventura del tecnico risale al 2024, quando tra febbraio e aprile ha guidato il Bari per un totale di 10 partite.

L’esperienza sulla panchina biancorossa si è conclusa con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, prima della separazione con il club pugliese.

Nel corso della sua carriera, Iachini ha allenato numerose squadre italiane, costruendo una lunga esperienza nella gestione dei gruppi e nelle situazioni di pressione. Tra i club guidati figurano Parma, Fiorentina, Empoli, Sassuolo, Udinese, Palermo, Siena, Sampdoria, Brescia, Chievo, Piacenza, Vicenza e Cesena.

Ora potrebbe aprirsi per l’allenatore una nuova parentesi internazionale. Il Ludogorets ha infatti mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione e valutare la possibilità di affidare la panchina a un tecnico italiano con grande conoscenza del calcio europeo.