Nicolò Tresoldi, Klopp non lo convoca: l’Italia di Mancini osserva il talento del Bruges e spera. La spiegazione del ct tedesco

L’attaccante classe 2004 resta in bilico tra Germania e Italia: il nuovo ct tedesco non lo ha inserito nelle convocazioni e la FIGC monitora la situazione

Il futuro internazionale di Nicolò Tresoldi resta ancora da definire. L’attaccante del Bruges, protagonista di un ottimo avvio di percorso in Belgio, non è stato inserito dal nuovo commissario tecnico della Germania Jurgen Klopp nelle liste dei convocati per le prossime sfide di Nations League contro Olanda e Grecia, né dovrebbe rientrare nelle successive chiamate contro Serbia e ancora Grecia.

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Una decisione che lascia aperta la possibilità di un inserimento dell’attaccante nel progetto della Nazionale italiana, con il ct Roberto Mancini che segue da vicino i giocatori con doppia nazionalità in vista del nuovo ciclo azzurro.

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Klopp lascia aperta la porta a Tresoldi: «Non vogliamo mettere pressione»

A spiegare la scelta è stato lo stesso Klopp, che ha voluto chiarire come l’assenza del classe 2004 non rappresenti una decisione definitiva sul suo futuro internazionale.

IL FUTURO INTERNAZIONALE DI TRESOLDI – «Il fatto che non sia presente in questo elenco non significa affatto che abbia deciso contro la Germania. O contro l’Italia. Non vogliamo mettere alcuna pressione sui ragazzi, assolutamente nessuna. È un tema delicato e rispetteremo ogni sua decisione senza forzare i tempi».

Una posizione che conferma la volontà della Germania di attendere la scelta del giocatore senza accelerare i tempi.

Tresoldi, la crescita tra Germania e Bruges

Nato a Cagliari, Nicolò Tresoldi possiede la doppia nazionalità italiana e tedesca. Nel 2018 si è trasferito con la famiglia in Germania, iniziando il proprio percorso nel settore giovanile dell’Hannover.

Dopo la crescita nelle categorie giovanili, l’attaccante ha esordito in prima squadra nel 2022, riuscendo progressivamente a conquistare spazio. Con la maglia dell’Hannover ha totalizzato 80 presenze e 14 gol, entrando anche nel giro delle nazionali giovanili tedesche: sono 8 apparizioni con l’Under 19 e 24 con l’Under 21, con ben 12 reti realizzate.

Nell’estate del 2025 è arrivato il trasferimento al Bruges per circa 7,5 milioni di euro. In Belgio Tresoldi ha avuto un impatto immediato, conquistando il titolo di capocannoniere del campionato con 19 gol e aggiungendo anche la vittoria della Supercoppa.

Italia-Mancini osserva: la scelta resta aperta

Le prestazioni con il Bruges hanno attirato l’attenzione di diversi club italiani, tra cui la Roma, che aveva valutato il suo profilo, mentre il Milan, squadra per cui Tresoldi tifa fin da bambino, ha effettuato soltanto alcuni sondaggi.

Il nome dell’attaccante è però soprattutto finito sul radar della FIGC e di Roberto Mancini, interessato ai talenti con doppia nazionalità per costruire il futuro della Nazionale.

Per il momento Tresoldi ha scelto di non prendere una decisione definitiva e di rimandare ogni valutazione. La corsa tra Germania e Italia resta quindi aperta, con gli azzurri pronti a provare a convincere uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo.