Pellegrino si è già preso la Fiorentina! 3 gol in 5 partite per l’argentino, impatto da record (ha persino superato Batistuta)

Impatto da record per Mateo Pellegrino con la Fiorentina. Ha già superato Gabriel Omar Batistuta, ecco l’analisi del suo avvio di stagione

Il nuovo punto di riferimento dell’attacco della Fiorentina ha la struttura imponente e la determinazione di Mateo Pellegrino. Arrivato a Firenze con il compito di non far rimpiangere le partenze di Kean e Piccoli, il gigante argentino di 192 centimetri sta conquistando il pubblico del Franchi a suon di prestazioni convincenti e reti decisive secondo La Gazzetta dello Sport.

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Un avvio da record superando l’impatto di Batistuta

L’inizio di stagione del centravanti ventiquattrenne sta viaggiando a ritmi impressionanti. Capace di andare a segno in tre gare consecutive sulle cinque totali disputate in maglia viola, il bomber ha collezionato una partenza persino migliore di quella registrata da un mito della storia gigliata come Gabriel Batistuta, fermatosi a due timbri nelle sue battute iniziali a Firenze. Dopo il sigillo in Coppa Italia contro il Pisa, festeggiato insieme ai compagni Njie e Gnonto, la punta argentina ha analizzato con grande maturità il momento della squadra: “Provo a dare sempre tutto quello che ho sul campo. Vogliamo lasciarci alle spalle il periodo buio, ma dobbiamo continuare a lavorare perché possiamo ancora migliorare, dobbiamo riuscire a tenere maggiormente il pallone e compiere altri passi in avanti”.

L’investimento della società e la dinastia di famiglia

La trattativa per portarlo in Toscana ha richiesto uno sforzo economico rilevante da parte della dirigenza, che ha investito 22,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus per prelevarlo dal Parma e blindarlo con un contratto quinquennale. Figlio d’arte — il padre Mauricio ha vestito le maglie di Barcellona, Valencia e Liverpool —, il classe 2001 sta dimostrando doti da rapace d’area di rigore infallibile con il piede sinistro, capitalizzando al massimo la manovra offensiva rifinita dal talento di Mastantuono.

Le valutazioni tattiche di Paolo Vanoli in vista del Napoli

Per il tecnico Paolo Vanoli, subentrato in panchina a Grosso, la presenza di Pellegrino e Beto offre diverse soluzioni tattiche. L’allenatore sta valutando se invertire gli esterni d’attacco per garantire un maggior numero di traversoni al centro dell’area, sfruttando così la stazza e l’abilità nel colpo di testa del bomber argentino. Una variante che potrebbe essere affinata durante la sosta per le nazionali, prima della quale la rosa si ritroverà per la grigliata promessa dal centravanti per celebrare le ultime vittorie.