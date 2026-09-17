Eterno Lionel Messi: gol numero 100 in America e altro trofeo in carriera! L’Inter Miami vince la Campeones Cup

Lionel Messi ha segnato il gol numero 100 con l’Inter Miami, vincendo anche la Campeones Cup

Il palmarès di Lionel Messi continua ad arricchirsi di nuovi trionfi e traguardi storici. Nella notte italiana, la stella argentina è stata ancora una volta decisiva nel successo dell’Inter Miami, che si è aggiudicata la Campeones Cup superando per 2-0 i messicani del Cruz Azul. L’ennesimo capitolo di una carriera infinita coincide anche con una pietra miliare statistica per la Pulce, sempre più leader della franchigia statunitense.

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I dettagli del torneo tra MLS e Liga MX

La competizione, organizzata in sinergia tra la MLS statunitense e la Liga MX messicana, mette di fronte le formazioni vincitrici delle rispettive leghe nazionali. Pur trattandosi di un trofeo informale, non riconosciuto ufficialmente negli elenchi della FIFA e della CONCACAF, la sfida conserva un notevole fascino nell’area nordamericana. L’Inter Miami ha affrontato l’impegno con la massima concentrazione, riuscendo a imporre la propria superiorità tattica e tecnica contro la compagine avversaria.

Messi firma la rete numero 100 e Casemiro sigilla la vittoria

A sbloccare la contesa è stato proprio il capitano argentino con una combinazione di alto livello. Servito da un traversone preciso di Luis Suárez, Messi ha staccato con perfetto tempismo aereo trafiggendo la difesa avversaria per l’1-0. Per l’otto volte Pallone d’Oro si tratta della rete numero 100 con la maglia dell’Inter Miami, traguardo raggiunto in tempi record dall’inizio della sua avventura negli Stati Uniti. A chiudere definitivamente i conti nella fase finale del match ci ha pensato un’altra stella di calibro internazionale: il centrocampista brasiliano Casemiro, che all’81’ ha trovato il pertugio giusto per firmare il raddoppio e blindare il risultato sul 2-0 finale.

L’impatto dei campioni nel progetto della Florida

Questo nuovo successo mette in risalto il peso specifico dei campioni di esperienza presenti in rosa. L’intesa ormai collaudata tra Messi e Suárez, unita alla sostanza garantita da giocatori di livello mondiale, permette alla squadra di proseguire il proprio percorso di crescita con risultati di grande prestigio, arricchendo la bacheca del club e confermando l’entusiasmo della piazza di Miami.