Pagelle Milan Benfica: Gonçalo Ramos fantasma, nessuna risposta per Amorim da loro tre VOTI

Pagelle Milan Benfica: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata della League Phase di Europa League 2026/27
Pagelle Milan Benfica: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata della League Phase di Europa League 2026/27
MILAN: Maignan 5.5; Terracciano 4.5 (46′ Gila 5,5), De Winter 5, Pavlovic 5,5; Chukwueze 5, Musah 6, Jashari 5.5 (73′ Rabiot 6), Bartesaghi 5 (57′ Moreira 5.5); Hutchinson 5,5 (46′ Pulisic 6.5), Cisse 5 (57′ Saelemaekers 6); Gonçalo Ramos 4.5. All. Amorim 4.5
BENFICA: Trubin 6; Banjaqui 6,5, Circati 6,5, Araujo 7, El Karouani 6,5 (89′ Dahl SV); Aursnes 6,5 (70′ Barreiro 6), Palhinha 7; Lukebakio 7.5, Sudakov 6,5 (70′ Prestianni 6), Kaminski 7.5 (80′ Schjelderup SV); Duran 6 (80′ Pavlidis SV). All. Marco Silva 7