Manchester United eliminato dalla Carabao Cup! I Red Devils cadono nel terzo turno contro il Brighton all’Old Trafford

Manchester United è stato eliminato dalla Carabao Cup! Sconfitta per i Red Devils nel terzo turno contro il Brighton all’Old Trafford

Un avvio di gara travolgente non è bastato al Manchester United per evitare un’amara sconfitta interna contro il Brighton. Sul terreno di Old Trafford, la formazione guidata da Michael Carrick — scesa in campo con un profondo turnover — ha approcciato il match a ritmi elevatissimi, sbloccando il punteggio dopo appena otto minuti. Il diciannovenne Shea Lacey, servito all’interno dell’area da Youri Tielemans, si è creato lo spazio per la conclusione scagliando un tiro a rientrare nell’angolo sul primo palo per l’1-0. Il raddoppio dei padroni di casa è arrivato pochi minuti più tardi: sfruttando una disattenzione della retroguardia ospite, Marcus Rashford si è lanciato in campo aperto e, sulla respinta del portiere al suo primo tentativo, Mason Mount si è fatto trovare pronto a insaccare il pallone del 2-0.

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La reazione dei Seagulls e l’errore della difesa dei Red Devils

Forte del doppio vantaggio, la compagine di Manchester ha colpevolmente allentato la presa, concedendo campo alle iniziative degli avversari. Il Brighton ha preso gradualmente fiducia facendosi pericoloso dalle parti del portiere di coppa Karl Darlow: prima con un tracciante dalla distanza di Olivier Boscagli finito di poco alto, poi con una fuga palla al piede di Malick Yalcouyé terminata al lato e infine con un tentativo da distanza ravvicinata di Pascal Gross. La costante spinta degli ospiti ha portato i suoi frutti prima dell’intervallo, quando una grave indecisione del giovane Ayden Heaven su un lancio lungo ha spalancato la strada a Charalampos Kostoulas; l’attaccante ellenico, pur trovandosi in posizione defilata, ha trovato il pertugio giusto per superare Darlow e riaprire la gara sul 2-1.

Il crollo dello United e il blitz vincente del Brighton

La ripresa si è trasformata in un autentico incubo per i padroni di casa. Un pallone sanguinoso perso nella propria metà campo ha spianato la strada al pareggio firmato da Gross per il 2-2. Sull’onda dell’entusiasmo, la formazione ospite ha completato il sorpasso pochi minuti dopo con Maxim De Cuyper, lesto a ribadire in rete da pochi passi il gol del definitivo 2-3 tra i fischi del pubblico di casa. Nel finale, Michael Carrick ha provato a correre ai ripari inserendo Bruno Fernandes, ma il muro eretto dal Brighton ha tenuto fino al termine, con il portiere Jason Steele decisivo nel negare il pareggio a Rashford in un duello uno contro uno. Red Devils eliminati al terzo turno della Carabao Cup.