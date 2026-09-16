Marsiglia, retroscena sull'Europa League: stava per rinunciare alla partecipazione ma...Il motivo del dietrofront!

Il Marsiglia stava per rinunciare all’Europa League ma…Ecco cosa è successo e i motivi del dietrofront del club francese

L’Olympique Marsiglia si appresta al debutto stagionale in Europa League sul campo del Besiktas, ma la campagna continentale del club transalpino ha rischiato di non partire affatto. Durante i mesi estivi, la dirigenza ha valutato a lungo la clamorosa ipotesi di un forfait volontario dalla competizione. Un dilemma nato in seguito alle pesanti sanzioni finanziarie inflitte dalla UEFA lo scorso giugno, che avevano messo a dura prova le casse societarie.

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Le sanzioni UEFA e il fantasma della squalifica

Il contenzioso con l’organismo europeo affonda le radici nel mancato rispetto dei parametri del Financial Fair Play. L’Organo di Controllo Finanziario dei Club ha comminato all’OM una sanzione complessiva di 10 milioni di euro — ripartiti tra 6 milioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi sui profitti e 4 milioni per l’eccedenza nel rapporto tra costo della rosa e ricavi, che ha superato la soglia del 70%. Oltre ai vincoli di tesseramento per la stagione 2026/27, la società resta sotto la costante minaccia di una squalifica dalle coppe europee qualora gli obiettivi di bilancio non vengano centrati nell’esercizio in corso.

Perché la partecipazione è diventata un’opportunità economica

Di fronte a vincoli così severi, l’ipotesi di rinunciare al torneo — strada già percorsa negli anni passati da club come Milan e Juventus per risolvere le rispettive pendenze europee — avrebbe alleggerito la pressione del monitoraggio. Tuttavia, rinunciare al palcoscenico continentale avrebbe privato l’OM di risorse fondamentali. I premi gara della UEFA, i proventi legati al cammino nella competizione e l’incasso dei match casalinghi al Velodrome rappresentano infatti una leva indispensabile per sanare il deficit e rientrare nei parametri richiesti.

Al via il cammino a Istanbul contro il Besiktas

La sfida di Istanbul contro il Besiktas inaugura una fase campionato da otto partite (in cui l’OM sfiderà anche Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Celtic). La trasferta in terra turca si disputerà senza tifosi francesi a causa del divieto per i recenti intemperanze con i fumogeni. Per il Marsiglia la rassegna continentale non è soltanto una vetrina sportiva, ma lo strumento decisivo per allontanare lo spettro delle sanzioni europee.