Europa League stasera in tv: programma, orari e dove vederla

Europa League 2026/27: il programma completo delle partite, gli orari e dove vederle in tv e in streaming. Protagoniste Milan e Juventus.

Dopo un weekend di campionato ricco di emozioni, è tempo di Europa League per Milan e Juventus. Le due grandi deluse della scorsa stagione italiana sono pronte a iniziare il loro percorso nella nuova League Phase della competizione europea.

La squadra di Ruben Amorim scenderà in campo mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 a San Siro contro il Benfica, mentre la Juventus di Luciano Spalletti affronterà giovedì 17 settembre, sempre alle 21:00, il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium.

Due sfide importanti per entrambe le formazioni, chiamate a partire con il piede giusto dopo risultati recenti che hanno lasciato qualche interrogativo. Di seguito ecco tutte le info su dove vedere queste partite e tutte le altre in tv e streaming.

Europa League: dove vederla in tv e streaming

Il calendario della prima giornata propone quindi un doppio appuntamento italiano: il Milan aprirà il proprio cammino europeo contro il Benfica, mentre la Juventus cercherà il riscatto contro il NEC dopo la sconfitta subita in campionato contro il Sassuolo.

LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 18.45 Omonia-Celta – NOW 18.45 Ararat Armenia-Slavia Praga – NOW 21.00 Diretta Gol Europa – NOW 21.00 Milan-Benfica – NOW 21.00 Bayer Leverkusen-Celje – NOW 21.00 Sunderland-AZ – NOW 21.00 Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria – NOW



LE PARTITE DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 18.45 Levski Sofia-Salisburgo – NOW 18.45 OFI Creta-Hoffenheim – NOW 21.00 Diretta Gol Europa – NOW 21.00 Juventus-NEC – NOW 21.00 Real Sociedad-Bournemouth – NOW 21.00 Besiktas-Marsiglia – TV8 e NOW 21.00 Crystal Palace-Lech Poznan – NOW

