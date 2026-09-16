 Europa League stasera in tv: programma, orari e dove vederla
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Europa League stasera in tv: programma, orari e dove vederla

Redazione CalcioNews24
Published 4 minuti fa il 16 Settembre 2026
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Calcio in tv

Europa League 2026/27: il programma completo delle partite, gli orari e dove vederle in tv e in streaming. Protagoniste Milan e Juventus.

Dopo un weekend di campionato ricco di emozioni, è tempo di Europa League per Milan e Juventus. Le due grandi deluse della scorsa stagione italiana sono pronte a iniziare il loro percorso nella nuova League Phase della competizione europea.

La squadra di Ruben Amorim scenderà in campo mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 a San Siro contro il Benfica, mentre la Juventus di Luciano Spalletti affronterà giovedì 17 settembre, sempre alle 21:00, il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium.

Due sfide importanti per entrambe le formazioni, chiamate a partire con il piede giusto dopo risultati recenti che hanno lasciato qualche interrogativo. Di seguito ecco tutte le info su dove vedere queste partite e tutte le altre in tv e streaming.

Europa League: dove vederla in tv e streaming

Il calendario della prima giornata propone quindi un doppio appuntamento italiano: il Milan aprirà il proprio cammino europeo contro il Benfica, mentre la Juventus cercherà il riscatto contro il NEC dopo la sconfitta subita in campionato contro il Sassuolo.

  • LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
    • 18.45 Omonia-Celta – NOW
    • 18.45 Ararat Armenia-Slavia Praga – NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa – NOW
    • 21.00 Milan-Benfica – NOW
    • 21.00 Bayer Leverkusen-Celje – NOW
    • 21.00 Sunderland-AZ – NOW
    • 21.00 Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria – NOW
  • LE PARTITE DI GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
    • 18.45 Levski Sofia-Salisburgo – NOW
    • 18.45 OFI Creta-Hoffenheim – NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa – NOW
    • 21.00 Juventus-NEC – NOW
    • 21.00 Real Sociedad-Bournemouth – NOW
    • 21.00 Besiktas-Marsiglia – TV8 e NOW
    • 21.00 Crystal Palace-Lech Poznan – NOW

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