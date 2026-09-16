Europa League stasera in tv: programma, orari e dove vederla

Europa League 2026/27: il programma completo delle partite, gli orari e dove vederle in tv e in streaming. Protagoniste Milan e Juventus.
Dopo un weekend di campionato ricco di emozioni, è tempo di Europa League per Milan e Juventus. Le due grandi deluse della scorsa stagione italiana sono pronte a iniziare il loro percorso nella nuova League Phase della competizione europea.
La squadra di Ruben Amorim scenderà in campo mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 a San Siro contro il Benfica, mentre la Juventus di Luciano Spalletti affronterà giovedì 17 settembre, sempre alle 21:00, il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium.
Due sfide importanti per entrambe le formazioni, chiamate a partire con il piede giusto dopo risultati recenti che hanno lasciato qualche interrogativo. Di seguito ecco tutte le info su dove vedere queste partite e tutte le altre in tv e streaming.
Europa League: dove vederla in tv e streaming
Il calendario della prima giornata propone quindi un doppio appuntamento italiano: il Milan aprirà il proprio cammino europeo contro il Benfica, mentre la Juventus cercherà il riscatto contro il NEC dopo la sconfitta subita in campionato contro il Sassuolo.
- LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE