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Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset
Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: amichevoli pre-campionato, Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Conference League, ma anche calcio estero come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali.
Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (attiva ora il tuo abbonamento) senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di Amazon Prime Video, Sportitalia, OneFootball, Como TV, TIMVision, Discovery + ed Eurosport.
In questa guida tv potete consultare dunque le partite di calcio di oggi e non solo per tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone e perfino console da gioco) e tutti i device, ma anche per tv e smart tv. Guida alla diretta TV: qui di seguito l’elenco completo delle partite di stasera e della settimana in tutte le competizioni, e i palinsesti trasmessi dalle emittenti italiane.
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GUIDA ALLA DIRETTA TV DI SABATO 8 AGOSTO
- 13.00 Juventus-Inter (Amichevole) – DAZN e NOW
- 13.30 St. Pauli-Greuther Furth (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW
- 14.00 Chelsea-Milan (Amichevole) – DAZN e NOW
- 15.00 Bayer Leverkusen-Siviglia (Amichevole) – ONEFOOTBALL
- 16.00 Brighton-Roma (Amichevole) – DAZN
- 16.00 Burnley-Notts County (Carabao Cup) – COMO TV
- 16.00 Leicester-Northampton (Carabao Cup) – COMO TV
- 16.00 Sheffield Wednesday-Bolton (Carabao Cup) – COMO TV
- 16.00 West Ham-Portsmouth (Carabao Cup) – COMO TV
- 17.00 Schalke 04-Atalanta (Amichevole) – DAZN
- 17.00 Stoccarda-Everton (Amichevole) – ONEFOOTBALL
- 18.30 Brest-Venezia (Amichevole) – DAZN
- 20.00 Udinese-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) – DAZN e NOW
- 20.00 PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) – COMO TV
- 20.00 Fiorentina Women-Manchester City Women (Amichevole) – DAZN
- 20.30 Genoa-Deportivo La Coruna (Amichevole) – DAZN
- 20.30 Avellino-Torino (Amichevole) – SPORTITALIA
- 20.45 Cagliari-Nizza (Amichevole) – DAZN
- 20.45 St. Truiden-Lommel (Campionato belga) – DAZN
- 21.00 Napoli-Celta (Amichevole) – DAZN e NOW
- 21.00 Barcellona-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) – SKY SPORT UNO e NOW
- 21.30 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) – DAZN
- 22.00 Udinese-Barcellona (Friuli Venezia Giulia Cup) – NOW
- 22.00 Tigre-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV
- 22.30 New England Revolution-Houston Dynamo (MLS) – APPLE TV
GUIDA ALLA DIRETTA TV DI DOMENICA 9 AGOSTO
- 00.15 Boca Juniors-Velez Sarsfield (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV
- 12.15 Sparta-Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV
- 13.00 Manchester City-Atletico Madrid (Amichevole) – ONEFOOTBALL
- 14.00 Johor Darul-Chelsea (Amichevole) – ONEFOOTBALL
- 14.30 Zwolle-Ajax (Eredivisie) – COMO TV
- 14.30 Kilmarnock-Celtic (Campionato scozzese) – COMO TV
- 15.30 Liverpool-Monaco (Amichevole) – ONEFOOTBALL
- 17.00 Rangers-Hibernian (Campionato scozzese) – COMO TV
- 17.00 Wolfsberger-Salisburgo (Bundesliga austriaca) – COMO TV
- 18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) – DAZN
- 19.00 Porto-Alverca (Campionato portoghese) – DAZN
- 19.00 Austria Vienna-LASK (Bundesliga austriaca) – COMO TV
- 20.00 San Lorenzo-Huracan (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV
- 20.45 Frosinone-Lazio (Amichevole) – DAZN
- 21.30 Benfica-Academico Viseu (Campionato portoghese) – DAZN
GUIDA ALLA DIRETTA TV DI LUNEDÌ 10 AGOSTO
- 01.15 Argentinos-Racing (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV
GUIDA ALLA DIRETTA TV DI MARTEDÌ 11 AGOSTO
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