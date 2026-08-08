Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi dei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset

Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: amichevoli pre-campionato, Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Conference League, ma anche calcio estero come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali, i campionati giovanili e il calcio femminile. Il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali.

Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (attiva ora il tuo abbonamento) senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di Amazon Prime Video, Sportitalia, OneFootball, Como TV, TIMVision, Discovery + ed Eurosport.

In questa guida tv potete consultare dunque le partite di calcio di oggi e non solo per tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone e perfino console da gioco) e tutti i device, ma anche per tv e smart tv. Guida alla diretta TV: qui di seguito l’elenco completo delle partite di stasera e della settimana in tutte le competizioni, e i palinsesti trasmessi dalle emittenti italiane.

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GUIDA ALLA DIRETTA TV DI SABATO 8 AGOSTO

13.00 Juventus-Inter (Amichevole) – DAZN e NOW

– DAZN e NOW 13.30 St. Pauli-Greuther Furth (Zweite Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW

14.00 Chelsea-Milan (Amichevole) – DAZN e NOW

– DAZN e NOW 15.00 Bayer Leverkusen-Siviglia (Amichevole) – ONEFOOTBALL

16.00 Brighton-Roma (Amichevole) – DAZN

– DAZN 16.00 Burnley-Notts County (Carabao Cup) – COMO TV

16.00 Leicester-Northampton (Carabao Cup) – COMO TV

16.00 Sheffield Wednesday-Bolton (Carabao Cup) – COMO TV

16.00 West Ham-Portsmouth (Carabao Cup) – COMO TV

17.00 Schalke 04-Atalanta (Amichevole) – DAZN

– DAZN 17.00 Stoccarda-Everton (Amichevole) – ONEFOOTBALL

18.30 Brest-Venezia (Amichevole) – DAZN

– DAZN 20.00 Udinese-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) – DAZN e NOW

– DAZN e NOW 20.00 PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) – COMO TV

20.00 Fiorentina Women-Manchester City Women (Amichevole) – DAZN

20.30 Genoa-Deportivo La Coruna (Amichevole) – DAZN

– DAZN 20.30 Avellino-Torino (Amichevole) – SPORTITALIA

– SPORTITALIA 20.45 Cagliari-Nizza (Amichevole) – DAZN

– DAZN 20.45 St. Truiden-Lommel (Campionato belga) – DAZN

21.00 Napoli-Celta (Amichevole) – DAZN e NOW

– DAZN e NOW 21.00 Barcellona-Nottingham Forest (Friuli Venezia Giulia Cup) – SKY SPORT UNO e NOW

21.30 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

22.00 Udinese-Barcellona (Friuli Venezia Giulia Cup) – NOW

– NOW 22.00 Tigre-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV

22.30 New England Revolution-Houston Dynamo (MLS) – APPLE TV

GUIDA ALLA DIRETTA TV DI DOMENICA 9 AGOSTO

00.15 Boca Juniors-Velez Sarsfield (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV

12.15 Sparta-Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV

13.00 Manchester City-Atletico Madrid (Amichevole) – ONEFOOTBALL

14.00 Johor Darul-Chelsea (Amichevole) – ONEFOOTBALL

14.30 Zwolle-Ajax (Eredivisie) – COMO TV

14.30 Kilmarnock-Celtic (Campionato scozzese) – COMO TV

15.30 Liverpool-Monaco (Amichevole) – ONEFOOTBALL

17.00 Rangers-Hibernian (Campionato scozzese) – COMO TV

17.00 Wolfsberger-Salisburgo (Bundesliga austriaca) – COMO TV

18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) – DAZN

19.00 Porto-Alverca (Campionato portoghese) – DAZN

19.00 Austria Vienna-LASK (Bundesliga austriaca) – COMO TV

20.00 San Lorenzo-Huracan (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Frosinone-Lazio (Amichevole) – DAZN

– DAZN 21.30 Benfica-Academico Viseu (Campionato portoghese) – DAZN

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GUIDA ALLA DIRETTA TV DI LUNEDÌ 10 AGOSTO

01.15 Argentinos-Racing (Campionato argentino) – SPORTITALIA e COMO TV

GUIDA ALLA DIRETTA TV DI MARTEDÌ 11 AGOSTO

12.00 Juventus-Palermo (Amichevole) – DAZN e NOW

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