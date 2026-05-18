Croazia, i preconvocati di Dalic per il Mondiale! C’è Modric e altri 6 “italiani”. La lista completa dei calciatori chiamati dal ct

Luka Modric si prepara a vivere il suo quinto Mondiale con la Croazia. La Federazione croata ha diramato la lista dei preconvocati per la Coppa del Mondo, in programma dall’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada, inserendo anche il centrocampista del Milan, vent’anni dopo la sua prima partecipazione nel 2006.

Tra i nomi scelti dal ct Dalic figurano anche diversi giocatori della Serie A, come Baturina, Pongracic, Sucic e Moro, oltre agli esperti Kovacic e Perisic. Presente anche Gvardiol, reduce dalla frattura della tibia: «Ha ripreso a giocare ed è nella lista».

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Portieri: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.

Difensori: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic.

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk.

Attaccanti: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic.