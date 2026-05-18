Primo acquisto del nuovo Chelsea di Xabi Alonso: Milan sotto assedio

La stagione di Serie A si avvia verso il finale e già fuori dal campo si muovono le prime ombre lunghe del mercato estivo.

Tra voci e conferme, c’è un nome che rimbalza da Londra a Milano, un giocatore che ha fatto parlare di sé per prestazioni di livello internazionale e che potrebbe presto lasciare il suo attuale club per approdare in Premier League.

L’interesse del Chelsea e il ruolo di Xabi Alonso

Il calciatore in questione ha recentemente rinnovato il suo contratto con la squadra italiana, ma fonti come teamtalk raccontano di un interesse costante e rinnovato da parte del Chelsea, pronto a fare il primo acquisto sotto la gestione di Xabi Alonso.

Il tecnico spagnolo, che si appresta a sedere sulla panchina dei Blues, avrebbe infatti dato indicazioni precise alla dirigenza: vuole avere voce in capitolo su ogni arrivo, evitando gli errori dei precedenti anni in cui la scelta dei giocatori spesso veniva imposta dall’alto.

Il prezzo di Maignan e la posizione del Milan

Il nodo principale rimane il prezzo. Lo scorso anno, i londinesi avevano sondato il terreno per Mike Maignan senza mai trovare un accordo, giudicando eccessiva la richiesta per un trentenne.

Ora, però, il quadro potrebbe cambiare. L’eventuale partenza del giocatore potrebbe dipendere da due condizioni: la qualificazione del Milan alla Champions League e la conferma di Max Allegri in panchina.

La stagione italiana non è ancora chiusa e ogni punto potrebbe fare la differenza tra rimanere o partire, rendendo il finale di campionato decisamente teso.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, le strade di Milano e Londra potrebbero incrociarsi ancora una volta, in attesa di capire chi avrà l’ultima parola.