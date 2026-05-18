Carvajal lascia il Real Madrid dopo 14 anni: ufficiale l’addio a parametro zero! Il comunicato del club e le dichiarazioni di Florentino Perez

Si chiude un capitolo lungo ben 14 anni in casa Real Madrid: i Blancos, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato che Dani Carvajal lascerà il club a giugno, in scadenza di contratto.

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IL COMUNICATO – «Il Real Madrid CF e il nostro capitano Dani Carvajal hanno concordato di chiudere un capitolo meraviglioso della sua carriera con il nostro club al termine della stagione in corso.

Il Real Madrid desidera esprimere la propria gratitudine e il proprio affetto a una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale.

Carvajal è uno dei cinque giocatori che nella storia del calcio sono riusciti a vincere 6 Coppe dei Campioni, e ha fatto parte di una squadra che è stata protagonista di una delle epoche più brillanti della nostra storia.

È arrivato al Real Madrid nel 2002 e ha difeso la nostra maglia per 23 stagioni: 10 nelle giovanili e 13 in prima squadra, con la quale ha vinto 27 titoli: 6 Coppe dei Campioni, 6 Coppe del Mondo per club, 5 Supercoppe Europee, 4 Campionati del Mondo, 2 Coppe del Re e 4 Supercoppe di Spagna.

A livello individuale, Carvajal è stato incluso nella FIFPro World XI 2024, ha vinto il premio The Best FIFA Men’s XI 2024 ed è stato nominato miglior giocatore della finale di Champions League 2024, in cui ha segnato un gol.

Carvajal ha disputato 450 partite con la nostra squadra, segnando 14 gol.

Con la nazionale spagnola ha disputato 51 partite, vincendo il Campionato Europeo nel 2024 e la Nations League nel 2023.

Per il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “Dani Carvajal è una leggenda e un simbolo del Real Madrid e del suo settore giovanile. La sua immagine accanto al nostro amato e indimenticabile Alfredo Di Stéfano, mentre posa la prima pietra della Ciudad Real Madrid, resterà per sempre nei cuori di tutti i madridisti e nella storia del nostro club. Carvajal ha sempre incarnato i valori del Real Madrid. Questa è e sarà sempre casa sua.”

Il Real Madrid augura a Dani Carvajal e alla sua famiglia tutto il meglio per questa nuova fase della sua vita.

Lo stadio Santiago Bernabéu gli renderà omaggio questo sabato in occasione dell’ultima partita di campionato che la nostra squadra disputerà».