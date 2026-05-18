Arriva all’Inter con i soldi di Bastoni: dopo Akanji, nuovo affare con Guardiola

La voce gira da qualche giorno nei corridoi del mercato milanese e non è certo uno dei soliti pettegolezzi di stagione.

L’Inter sta seguendo con attenzione la situazione di un difensore centrale di altissimo profilo del Manchester City, un giocatore il cui nome da solo cambia la prospettiva di una retroguardia interista che quest’anno ha vinto lo Scudetto e la Coppa Italia, ma sa che in estate ci sarà da fare i conti con addii importanti.

La pressione sul reparto difensivo di casa nerazzurra nasce soprattutto dall’incertezza attorno ad Alessandro Bastoni, uomo simbolo della linea a tre di Cristian Chivu e oggetto di un interesse insistente da parte del Barcellona.

I catalani, secondo i reportage spagnoli e italiani, lo hanno messo in cima alla lista dei loro obiettivi per rinforzare il centro della difesa nella prossima stagione e il giocatore non è rimasto indifferente a questa ipotesi.

Se Bastoni dovesse davvero partire, l’Inter avrebbe un tesoretto su cui lavorare per rinforzare la squadra.

E qui torna di moda il nome che circola negli ambienti di mercato: quello dell’esperto difensore portoghese Ruben Dias, riconosciuto come uno dei leader della squadra di Pep Guardiola.

Il nodo più spinoso resta l’ingaggio e la richiesta economica del club inglese. Sappiamo da fonti come fichajes.net che il City non ha alcuna intenzione di svendere e che per portare l’ex Benfica in Italia servirebbe una proposta di altissimo profilo, con un’offerta che tenga conto sia del valore del giocatore sia delle ambizioni del club inglese.