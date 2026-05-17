Il Cagliari è matematicamente salvo! Il 2-1 contro il Torino vale la permanenza in Serie A per la squadra di Pisacane

Cagliari è matematicamente salvo! Decisivo il 2-1 contro il Torino per la permanenza in Serie A della squadra di Pisacane

Il Cagliari festeggia il traguardo più importante della sua stagione. Al termine di novanta minuti di pura passione e sofferenza, la formazione rossoblù ha conquistato i tre punti decisivi che certificano la permanenza nel massimo campionato italiano. Il verdetto dell’Unipol Domus è insindacabile: grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 nel match contro il Torino, i sardi ottengono la salvezza matematica con una giornata di anticipo rispetto alla naturale conclusione del torneo.

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La rimonta salvezza firmata Esposito e Mina

La sfida si era messa subito in salita per i padroni di casa, contratti a causa dell’altissima posta in palio. Il Torino era infatti riuscito a sbloccare il punteggio e a portarsi in vantaggio con Obrador, una rete che ha gelato lo stadio e complicato i piani tattici dei rossoblù. La reazione del Cagliari, però, è stata da grande squadra. Trascinati dal proprio pubblico, gli uomini di Fabio Pisacane hanno trovato la forza di ribaltare il destino della contesa.

Il gol del pareggio è arrivato grazie alla determinazione di Sebastiano Esposito. A completare l’opera e a regalare il gol vittoria è stato il leader difensivo Yerry Mina, che ha fatto esplodere i tifosi sardi, fissando il risultato sul definitivo 2-1.

Cagliari a quota 40 punti alla penultima giornata

Con questo successo fondamentale ottenuto alla penultima giornata di Serie A, il club isolano è ufficialmente salito a quota 40 punti in classifica. Si tratta di una soglia psicologica e aritmetica che mette al riparo la squadra da qualsiasi brutta sorpresa nell’ultimo turno, garantendo la certezza di disputare la Serie A anche nella prossima stagione.

I sardi sono salvi al termine di una cavalcata caratterizzata da momenti complessi, ma che ha premiato la continuità e la compattezza del gruppo. L’ultima giornata di campionato si trasformerà così in una passerella d’onore, permettendo alla dirigenza di iniziare a pianificare in anticipo le mosse per il prossimo calciomercato estivo.