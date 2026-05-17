Fabregas fa spesa in Serie A: 40 milioni per Moise Kean, regalo per l’Europa

Capita così, nel calcio di oggi, che una squadra arrivata per la prima volta a respirare un po’ d’aria europea cominci a guardarsi intorno con occhi diversi e progetti più ambiziosi.

Dopo la vittoria in Coppa Italia dell’Inter, che ha spalancato le porte della Champions League o dell’Europa League al Como, la dirigenza del club guidato in panchina da Cesc Fabregas avrebbe messo gli occhi su un attaccante italiano ben noto ai tifosi e alle difese avversarie, uno che ha dimostrato abilità e personalità in Serie A: Moise Kean.

La notizia gira con insistenza nei corridoi del mercato: il club sarebbe pronto ad offrire circa 40 milioni di euro per convincere la Fiorentina a lasciare partire il 26enne attaccante, con ingaggio vicino ai 5 milioni netti annui e con una clausola per le squadre estere da 62 milioni valida dal fino al 15 luglio.

Kean, Fiorentina e mercato: il Como osserva

La presenza di Kean nel mirino del Como non è un caso: parliamo di un attaccante che ha già fatto vedere di saper segnare e creare gioco, capace di adattarsi a ruoli diversi nel reparto offensivo.

Il problema vero è capire se la Fiorentina sia disposta a lasciarlo andare per quella cifra o se invece punterà a spingere per il pagamento della clausola per l’estero, certi che così valorizzerebbe al massimo il suo investimento.

La decisione potrebbe dipendere da come la stessa Fiorentina affronterà la prossima stagione, da eventuali altri obiettivi di mercato e da quanto Kean stesso voglia restare o provare nuove sfide. Per ora si tratta solo di una voce, nessun passo concreto è stato mosso, ma la pista è da seguire con estrema attenzione.