Marotta risponde a tono a Cardinale: «Gli auguro di fare lo stesso percorso dell’Inter negli ultimi 6 anni, la risposta ironica me la tengo per me»

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha detto la sua prima del match di campionato con l’Hellas Verona, rispondendo alle parole di Cardinale

Intervenuto nel prepartita di Inter Verona, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così a Dazn.

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EMOZIONI – «Grande emozione, felicità personale. Questi 80mila sono qua a feteggiare una squadra straordinaria come l’allenatore»

LA COSA PIÙ FACILE E QUELLA PIÙ DIFFICILE DI QUESTA STAGIONE? – «La cosa più facile è sapere di avere a che fare con gicatori che avrebbero risposto ai nostri obiettivi essendo dei professionisti seri. La cosa più difficile è stata la scelta dell’allenatore, abbiamo fatto la nostra scelta consapevoli di chi fosse Chivu e siamo stati ripagati»

CARDINALE DICE CHE NON SI PUO’ PERDERE UNA FINALE DI CHAMPIONS 5 A 0? – «Ho due risposte nel taschino. Una ironica e una seria. Dico quella seria: gli auguro il percorso fatto da noi negli ultimi sei anni, 9 titoli, due finali di Champions, una di EL, quella ironica me la tengo per la prossima cattiveria».

IN SETTIMANA L’INCONTRO CON CHIVU – «Aspetto formale, Chivu è presente e futuro dell’Inter. Abbiamo un allenatore bravo e l’Inter se lo deve tenere stretto»

LA RICHIESTA DI MATERAZZI DI FAR GIOCARE ALTRE 5 FINALI DI CHAMPIONS ALL’INTER? – «Speriamo dai, speriamo anche di vincerne qualcuna…».