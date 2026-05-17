Conte apre il punto interrogativo sul proprio futuro: «Sarò sempre grato a De Laurentiis per aver allenato il Napoli, giusto fare chiarezza in modo sereno»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in campionato col Pisa che vale la Champions matematica

Il Napoli è ufficialmente qualificato alla prossima Champions League. Il successo per 3-0 sul campo del Pisa, già retrocesso, permette alla squadra di Antonio Conte, tecnico azzurro, di salire a 73 punti, una quota ormai irraggiungibile per le formazioni al quinto e al sesto posto. Un traguardo centrato con una giornata d’anticipo, arrivato dopo la sconfitta interna contro il Bologna e in una serata gestita con grande maturità dai partenopei.

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Napoli in Champions League, McTominay e Rrahmani indirizzano la gara

La pratica viene chiusa già nel primo tempo. A sbloccare il match è Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli, con una conclusione dal limite dell’area che tocca il palo e finisce in rete. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Amir Rrahmani, difensore kosovaro, con un colpo di testa parato da Semper quando però il pallone aveva già superato la linea.

Nella ripresa il Napoli controlla il vantaggio e in pieno recupero trova anche il terzo gol con Rasmus Hojlund, attaccante danese, bravo a sfruttare l’assist di Pasquale Mazzocchi e a firmare il definitivo 3-0. Ora agli azzurri resta da blindare il secondo posto: potrebbe bastare un punto, o anche una sconfitta in caso di mancati successi di Roma e Milan. Come sottolineato nel post gara, «La ciliegina è quindi di arrivare sotto all’Inter».

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Napoli in Champions League, Conte guarda al futuro

Al termine della partita Conte ha parlato in conferenza stampa, ripercorrendo il cammino della stagione: «Se ricordate la prima intervista fatta a Dimaro dissi che ci saremmo dovuti preparare, perché la stagione sarebbe stata complessa dati i tanti acquisti e gli infortuni gravi. Ho sempre espresso la mia volontà di lasciare una base solida per dare fastidio alle solite note. Se siamo in Champions è grazie ai ragazzi che hanno tenuto nel momento dei tanti infortuni. Certo, un rammarico stagionale c’è, la partita di Copenaghen».

Poi il ringraziamento al gruppo e ai tifosi: «Grande ammirazione per tutti. Hanno sudato tutti la maglia. Dobbiamo ringraziare anche le curve, che ci sono state vicine».

Sul futuro, il tecnico ha aggiunto: «C’è ancora una partita. Mi lega l’amicizia con il presidente e sa benissimo, già da un mese, il mio pensiero. Le cose positive e quelle che mi sono piaciute meno. Sarà giusto fare chiarezza in maniera serena. Io gli sarò sempre grato per avere allenato qui. Io sono arrivato a Napoli in un momento di difficoltà, dopo un decimo posto, con una situazione che era dipinta molto nera. Voglio lasciare una base solida, una squadra che possa dare fastidio. Ricordiamo: Juventus, Milan e Inter partono sempre un metro in avanti. Dare fastidio per il Napoli significa spodestare, ed è una grande cosa. Mi hanno sempre detto che vincere a Napoli vale dieci volte rispetto a un’altra piazza».