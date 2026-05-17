Hojlund è ufficialmente un giocatore di proprietà del Napoli: il riscatto con la Champions matematica

Hojlund è ufficialmente un giocatore di proprietà del Napoli: il riscatto con la matematica qualificazione alla prossima Champions League

La qualificazione del Napoli alla prossima Champions League porta con sé anche una conseguenza importante sul mercato: Rasmus Hojlund diventa ufficialmente un giocatore azzurro a titolo definitivo. La squadra di Antonio Conte, allenatore del club partenopeo, ha conquistato l’obiettivo europeo con una giornata d’anticipo grazie al netto 3-0 contro il Pisa, risultato che ha fatto scattare automaticamente l’obbligo di riscatto previsto nell’accordo con il Manchester United.

Hojlund Napoli, decisivo anche contro il Pisa

La serata è stata speciale anche per lo stesso Hojlund, attaccante danese classe 2003, protagonista nel successo del Napoli. Il centravanti ha infatti firmato il terzo gol della partita e fornito anche l’assist per la rete d’apertura di Scott McTominay, confermando il proprio peso nel sistema offensivo azzurro.

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Hojlund Napoli, al Manchester United vanno 50 milioni

L’operazione è dunque confermata nei termini già impostati la scorsa estate. Il Manchester United incasserà complessivamente 50 milioni di euro: 6 milioni per il prestito definito ad agosto e altri 44 milioni legati all’obbligo di riscatto. Per il Napoli, Hojlund diventa così uno dei punti fermi del progetto futuro.