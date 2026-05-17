Il colpaccio dell’Inter non è Nico Paz: lo manda Pep Guardiola

La chiacchierata sull’Inter che verrà non può prescindere dalle voci di mercato che circolano ogni giorno. Nelle ultime ore è stato Paolo Condò a Sky Sport a lanciare una riflessione che ha fatto girare molte teste tra i tifosi nerazzurri. “Per rendere più forte questa Inter? Devi prendere un giocatore differente. Con Nico Paz, difficile, ma io faccio un altro nome: Phil Foden“.

Non è un riferimento casuale né tantomeno un’idea buttata lì, ma nasce dal fatto che l’Inter, pur avendo fatto una stagione importante a livello di gol e vittorie, ha mostrato certi limiti nella varietà di gioco offensivo che, se non aggirati, diventano evidenti soprattutto nelle fasi decisive delle competizioni europee.

Il nome di Nico Paz, giovane talento argentino che molti tifosi sognano, viene definito “difficile” da realizzare, non tanto per qualità del giocatore, su cui c’è pieno consenso, quanto per problematiche legate alla trattativa, al costo e alla concorrenza.

Pazza idea Foden per l’Inter: lo manda Guardiola

Ed è qui che entra in gioco Phil Foden, centrocampista/attaccante inglese del Manchester City che ultimamente ha trovato spazio con il contagocce tra le fila della squadra Pep Guardiola.

È un giocatore che, quando chiamato in causa, sa creare gioco, aiutare nella rifinitura e fornire assist e gol. Condò ha provato quindi a portare l’attenzione su un profilo diverso, non giovane talentino emergente bensì un talento affermato che, però, non sta vivendo il suo momento più luminoso in Inghilterra.

Detto questo, l’operazione non è semplice né immediata: Guardiola è noto per proteggere i suoi talenti e potrebbe richiedere una offerta seria e convincente, forse anche molto impegnativa, prima di sedersi a trattare. Restiamo nell’alveo delle ipotesi, ma questa è davvero stuzzicante.