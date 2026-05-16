Koné a rischio per il derby: problema muscolare in rifinitura e Roma in ansia per il suo centrocampista

Roma, tegola alla vigilia del derby della Capitale: Manu Koné accusa un problema muscolare durante la rifinitura

Ultime ore di apprensione in casa Roma: Manu Koné è in forte dubbio per il derby contro la Lazio dopo aver accusato un problema muscolare durante la rifinitura. Il francese, perno del centrocampo di Gasperini, verrà valutato nelle prossime ore per capire se potrà essere disponibile in una sfida che pesa enormemente sulla corsa Champions.

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Secondo Sky Sport, il centrocampista ha avvertito un fastidio muscolare nel pre‑partita, costringendo lo staff medico a monitorarlo con attenzione. Un’eventuale assenza sarebbe pesantissima per i giallorossi, considerando l’impatto tecnico e fisico del giocatore: 28 presenze da titolare, 2 gol e 3 assist in Serie A, oltre a un ruolo chiave nella costruzione e nella copertura.

In caso di forfait, Gasperini dovrà ridisegnare il centrocampo attingendo alle alternative interne per mantenere equilibrio e intensità. La decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso del fischio d’inizio, quando sarà chiaro se Koné potrà stringere i denti o se la Roma dovrà fare a meno del suo motore in mezzo al campo.



