Chi è Alessio Furlanetto, il portiere che esordirà in Serie A nel derby Roma Lazio

Chi è Alessio Furlanetto, il portiere che farà il suo esordio in Serie A nel derby Roma Lazio. La sua storia e la sua carriera

Un colpo di scena dell’ultimo minuto scuote la vigilia in casa biancoceleste. Edoardo Motta non giocherà il derby Roma Lazio in programma domani alle ore 12:00. Il portiere titolare della formazione guidata da Maurizio Sarri è stato costretto a dare forfait a causa di un problema muscolare accusato durante la rifinitura. Al suo posto, a difendere i pali della porta laziale in una delle partite più importanti e sentite della stagione, ci sarà Alessio Furlanetto, pronto a vivere il suo esordio assoluto in Serie A.

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Chi è Alessio Furlanetto: la grande chance del portiere friulano

Nato a Pordenone, Alessio Furlanetto è un portiere di grande affidabilità fisica e reattività, cresciuto calcisticamente proprio nel florido settore giovanile della Lazio. Dopo aver compiuto tutta la trafila nel vivaio biancoceleste ed essere diventato un punto fermo della formazione Primavera, il club capitolino ha deciso di farlo maturare attraverso alcune esperienze in prestito nelle categorie inferiori, tra cui spicca l’avventura con il Renate in Serie C, prima di riportarlo alla base come preziosa risorsa per la prima squadra.

Furlanetto si è sempre distinto per la sua grande serietà professionale e per la capacità di farsi trovare pronto nei momenti di emergenza, doti che gli hanno permesso di scalare le gerarchie interne del club.

Un debutto di fuoco nel Derby della Capitale

Lanciare un giovane portiere in una stracittadina che mette in palio punti decisivi per la corsa Champions rappresenta indubbiamente un rischio calcolato, ma anche una grandissima opportunità. Furlanetto si troverà catapultato direttamente sul prato dello Stadio Olimpico di fronte a un’atmosfera infuocata. Tutta la pressione del match graverà inevitabilmente sulle sue spalle, ma il giovane estremo difensore ha le qualità caratteriali necessarie per trasformare la tensione in energia positiva e dimostrare il proprio valore sul palcoscenico più importante del calcio italiano.