Marsiglia, è finita con Benatia: l’ex Juve non è più il direttore sportivo, ecco il comunicato e le sue parole

Mehdi Benatia lascia il Marsigli dopo due anni: adesso è ufficiale la separazione dal direttore sportivo marocchino

L’Olympique Marsiglia ha ufficializzato la separazione da Mehdi Benatia. L’ex difensore di Juventus e Roma, arrivato nel club due anni fa come consulente sportivo e promosso a direttore sportivo a inizio 2025, conclude così la sua esperienza nella dirigenza dell’OM.

Il club francese ha comunicato l’interruzione del rapporto attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, confermando la fine del percorso comune con il dirigente marocchino. Il comunicato:

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COMUNICATO – “L’Olympique Marsiglia annuncia la partenza di Medhi Benatia. Dopo due anni e mezzo trascorsi nel club che lo ha formato come giocatore agli inizi della sua carriera, Medhi Benatia lascerà il suo incarico il 18 maggio 2026. Tornato a Marsiglia alla fine del 2023 come consulente sportivo, era stato nominato direttore sportivo all’inizio del 2025. Durante il suo periodo all’Olympique de Marseille, ha lavorato instancabilmente per il club, dimostrando un impegno incrollabile e una costante attenzione alla promozione delle ambizioni del Marsiglia. Il suo lavoro è stato caratterizzato in particolare dal secondo posto in Ligue 1 nella stagione 2024-2025, da una gestione attiva del mercato dei trasferimenti che ha migliorato il potenziale sportivo del club e da una riorganizzazione del settore giovanile, i cui primi risultati si stanno già rivelando molto promettenti. Medhi Benatia ha coltivato la leadership grazie alla forza delle sue convinzioni e alla sua capacità di motivare le squadre. Ha incarnato quotidianamente gli elevati standard e lo spirito combattivo che contraddistinguono questo club“.

PAROLE BENATIA – “Infine, anche lo stesso Benatia ha salutato il clib e i tifosi: “Sono tornato all’OM con il desiderio di servire questo club, che significa tantissimo per me, e con la volontà di dare il massimo. Voglio ringraziare Frank McCourt per la fiducia incrollabile che ha riposto in me. Questo legame rimarrà impresso nella mia memoria. Auguro all’Olympique de Marseille tutto il successo che merita. Questo club, questa città, questi tifosi lo meritano pienamente”.