Calcio Estero
Manuel Neuer è pronto al grande ritorno: difenderà la porta della Germania al Mondiale 2026
Manuel Neuer torna in Nazionale tedesca: sarà lui il portiere della Germania al Mondiale 2026. La scelta dopo il ritiro post Europeo
Secondo quanto riportato da SkySportDE, Manuel Neuer ha raggiunto un’intesa con il CT Julian Nagelsmann per tornare in Nazionale, due anni dopo il ritiro annunciato nell’agosto 2024. Il portiere quarantenne è pronto a rimettersi i guanti per la Germania in vista del Mondiale 2026.
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Neuer sta gestendo un lieve problema al polpaccio, ma non dovrebbe compromettere la sua convocazione. Le scelte ufficiali di Nagelsmann arriveranno giovedì 21 maggio, quando verrà definita la lista definitiva dei convocati.
Per Neuer si tratterebbe del quinto Mondiale in carriera, un traguardo che lo renderebbe il decimo giocatore nella storia a riuscirci. L’ultima presenza risale alla semifinale dell’Europeo 2024 persa 2‑1 contro la Spagna. Con la Germania vanta 81 presenze e soprattutto il Mondiale vinto nel 2014, eredità che lo rende ancora oggi un simbolo della Mannschaft.