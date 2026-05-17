In arrivo un docufilm sulla vita di Ancelotti, il regista sarà Paolo Sorrentino: tutti i dettagli

In arrivo un docufilm sulla vita di Carlo Ancelotti, il regista sarà Paolo Sorrentino: tutti i dettagli del progetto cinematografico

Paolo Sorrentino torna a occuparsi di calcio. Dopo L’uomo in più del 2001, ispirato alla vita di Agostino Di Bartolomei, e È stata la mano di Dio del 2021, il regista napoletano premio Oscar nel 2014 per La Grande Bellezza dirigerà un docufilm dedicato alla vita di Carlo Ancelotti, oggi commissario tecnico del Brasile. Come anticipato da Calcio e Finanza, il progetto sarà prodotto da Tart Productions e rappresenterà il primo documentario della carriera di Sorrentino.

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Ancelotti, l’annuncio social e l’inizio delle riprese

L’ufficialità è arrivata direttamente da Ancelotti, che sul proprio profilo Instagram ha rilanciato la notizia condivisa dalla casa di produzione. Il tecnico ha commentato così il progetto: «È un onore raccontare la mia storia al fianco del grande Paolo Sorrentino. Ho sempre ammirato i suoi capolavori e la sua dedizione alla narrazione artistica».

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Le riprese inizieranno a giugno, in occasione della sfida tra Brasile e Marocco ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti. Un punto di partenza simbolico, considerando che il percorso potrebbe coincidere con il sogno della Seleção di conquistare la sesta Coppa del Mondo, la tanto attesa Exa.

Ancelotti, una carriera da record tra campo e panchina

Il film racconterà una delle figure più vincenti nella storia del calcio. Ancelotti, nato a Reggiolo, ha vinto da allenatore i cinque principali campionati europei: Serie A con il Milan, Premier League con il Chelsea, Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, Bundesliga con il Bayern Monaco e Liga con il Real Madrid.

Ancora più pesante il suo curriculum europeo: è il tecnico con più Champions League vinte, due con il Milan e tre con il Real Madrid, oltre a numerose Supercoppe UEFA e titoli nazionali.

Prima della panchina, anche una carriera importante da calciatore: Roma, Milan, scudetti, Coppe dei Campioni e 26 presenze con la Nazionale italiana. Una storia lunga, ricca e internazionale, ora pronta a diventare cinema con lo sguardo di Sorrentino.