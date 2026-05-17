Milan, sorpresa Cardinale! Presente a Marassi, visita alla squadra negli spogliatoi prima del match contro il Genoa: la mossa del patron

Il Milan si gioca una parte fondamentale della propria stagione nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. La squadra rossonera, guidata da Massimiliano Allegri, allenatore chiamato a blindare il quarto posto, scenderà in campo alle ore 12 in una partita dal peso enorme nella corsa alla prossima Champions League. Dopo un periodo complicato, il Diavolo deve ritrovare subito risultati, compattezza e certezze: per ottenere l’aritmetica qualificazione alla massima competizione europea servono due vittorie contro Genoa e Cagliari.

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Milan, Cardinale arriva a Genova per sostenere i rossoneri

A confermare l’importanza del momento c’è anche la presenza di Gerry Cardinale, patron di RedBird e proprietario del Milan, arrivato questa mattina in Liguria con un volo da Londra. Le indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma: oltre all’amministratore delegato Giorgio Furlani e al direttore sportivo Igli Tare, anche Cardinale assisterà alla partita direttamente dallo stadio Luigi Ferraris.

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Una presenza non casuale, ma fortemente simbolica. Il numero uno rossonero vuole dimostrare vicinanza alla squadra in un passaggio decisivo della stagione. L’obiettivo è chiaro: vedere il Milan chiudere il campionato con due successi e conquistare il pass per la prossima Champions League, traguardo considerato fondamentale sia sul piano sportivo sia su quello economico.

Milan, visita negli spogliatoi prima della partita

Come raccontato da Sky Sport, appena arrivato a Marassi, Cardinale si è recato subito negli spogliatoi per stare vicino alla squadra e ad Allegri. Un gesto pensato per caricare il gruppo, mantenere alta la concentrazione e trasmettere fiducia prima di una partita che può indirizzare il finale di stagione.

Secondo DAZN, anche Furlani e Tare hanno raggiunto gli spogliatoi insieme al proprietario, nel tentativo di compattare ulteriormente l’ambiente. Cardinale mancava in trasferta con la squadra dall’agosto 2024, in occasione del 2-2 dell’Olimpico contro la Lazio. Stavolta la sua presenza vale come messaggio diretto: il Milan deve reagire e prendersi la Champions.