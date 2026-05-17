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Formazioni ufficiali Roma Lazio: le scelte di Gasperini e Sarri per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Roma Lazio: le scelte di Gasperini e Sarri per il match di Serie A, valido per la 37ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Roma Lazio, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le scelte di Gasperini e Sarri:
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Le scelte degli allenatori: le formazioni ufficiali
In attesa del calcio d’inizio, sono state diramate le decisioni tattiche definitive prese dai due allenatori per questo snodo cruciale. Ecco i ventidue protagonisti che scenderanno sul prato verde dal primo minuto:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynoaui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. All.: Gasperini.
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All.: Sarri.