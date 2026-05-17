Sarri tuona nel prepartita di Roma Lazio: «Parlo per il bene del nostro sport, ci vogliono meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio!»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del derby di campionato contro la Roma

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha criticato duramente la Lega Serie A prima del derby contro la Roma, parlando ai microfoni di DAZN. Il tecnico biancoceleste ha contestato la gestione del calendario e dell’orario della stracittadina, sottolineando come servano più competenze calcistiche nelle decisioni. Sarri ha poi chiarito che la sua posizione nasce dalla volontà di tutelare il prodotto calcio.

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PAROLE – «La Lega non sta gestendo al meglio il nostro prodotto. Sto parlando solo per il bene del calcio. Non è che se oggi facciamo una brutta partita è colpa della Lega. Meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio. La mia era solo una provocazione, poi io i giocatori lasciati da soli in questa bolgia non li avrei mai mandati. Volevo solo esprimere una mia opinione riguardo alla cattiva gestione della Lega verso il nostro prodotto».