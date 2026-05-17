Fiorentina in ansia, brutto infortunio al ginocchio per Parisi: esce in barella contro la Juve! Cosa filtra

Fiorentina in ansia, brutto infortunio per Parisi: esce in barella nel match contro la Juventus! Cosa filtra sulle condizioni dell’esterno

Sale la preoccupazione in casa Fiorentina per le condizioni di Fabiano Parisi, esterno viola costretto a lasciare il campo nel primo tempo della sfida contro la Juventus. Al minuto 31, il giocatore si è fermato dopo un duro contrasto che ha provocato una torsione del ginocchio apparsa subito poco rassicurante.

Fiorentina, cambio forzato per Vanoli

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è stato obbligato a intervenire immediatamente dalla panchina. Parisi non è riuscito a proseguire la gara e ha lasciato il terreno di gioco in barella, accompagnato dallo staff medico viola. Un episodio che ha inevitabilmente acceso l’allarme, soprattutto per la dinamica dell’infortunio.

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Al suo posto è entrato Harrison, scelto dal tecnico per mantenere un assetto simile a quello iniziale e non modificare troppo l’equilibrio tattico della squadra.

Fiorentina, attesi gli esami per Parisi

Nelle prossime ore Parisi sarà sottoposto a esami strumentali e ulteriori controlli medici per chiarire l’entità del problema. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire i tempi di recupero e capire se l’esterno potrà essere disponibile per l’ultima gara della stagione.