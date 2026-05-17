Roma Lazio, cambio forzato per Gasperini: infortunio muscolare per Ndicka. Cosa filtra sullo stop avuto dal difensore

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, durante il derby contro la Lazio, valido per la 37ª giornata di Serie A. Al minuto 37 del primo tempo Evan Ndicka, difensore centrale giallorosso, è stato costretto a chiedere il cambio dopo un problema muscolare accusato nel corso dell’azione.

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Roma Lazio, Ndicka costretto al cambio

L’episodio è arrivato dopo una corsa di copertura all’indietro su una ripartenza biancoceleste. Ndicka si è prima toccato il flessore destro, poi si è accasciato a terra, rendendo necessario l’intervento immediato dello staff medico della Roma. Il difensore non è riuscito a proseguire la partita e ha lasciato il campo, facendo scattare l’allarme in casa giallorossa.

Roma Lazio, entra Rensch al posto di Ndicka

Al suo posto Gasperini ha inserito Rensch, senza modificare l’assetto tattico iniziale. Un cambio forzato pesante nell’economia della gara, soprattutto per l’importanza di Ndicka negli equilibri difensivi della squadra. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero.