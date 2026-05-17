Serie A
Formazioni ufficiali Inter Verona: le scelte di Chivu e Sammarco
Formazioni ufficiali Inter Verona: le scelte di Cristian Chivu e Paolo Sammarco per il match valevole per la 37^ giornata di Serie A 2025/26
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter Verona, match del 37° turno di Serie A. Tante sorprese nelle scelte di Chivu.
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INTER (3-5-2): 1 Sommer; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 9 Thuram, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 25 Akanji, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
HELLAS VERONA (3-5-1-1): 1 Montipò; 5 Edmundsson, 15 Nelsson, 6 Valentini; 7 Belghali, 4 Lovric, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 3 Frese; 10 Suslov; 18 Bowie. A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 9 Sarr, 11 Akpa Akpro, 12 Bradaric, 14 Lirola, 19 Slotsager, 21 Harroui, 36 Niasse, 37 Bella-Kotchap, 41 Aguiar, 70 Cham, 72 Ajayi, 73 Elmusrati, 90 Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.